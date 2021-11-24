В Новосибирске выступили с инициативой восстановить звание "Мать-героиня"

В России 28 ноября отмечается День матери. Какие проблемы поднимают накануне праздника региональные СМИ и какая помощь готовится для многодетных семей?

В стране уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери - "Мама, я тебя люблю!". В предпраздничную неделю уже состоялись и еще состоятся традиционные мероприятия - благотворительные ярмарки, концерты, мастер-классы. Символом социальной акции является незабудка - цветок, олицетворяющий память о родных и близких, в том числе о самом дорогом человеке, о матери. Отдавая дань уважения и любви нашим матерям, даже в такой праздничный день полезно не забывать и о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Эту тему поднимают на своих страницах региональные СМИ, партнеры "Российской газеты".

Гражданский брак - это плохо

Каков критерий успешного материнства? Об этом в беседе с корреспондентом "Нижегородской правды" рассказала многодетная мама, член президиума региональной общественной организации "Нижегородский совет женщин" Ольга Чиркина.

Ольга Владимировна, у вас трое детей. Всегда знали, что мамой станете не единожды?

Ольга Чиркина: Всегда хотела родить пятерых. Возможно, потому что была единственным ребенком в семье, родных братьев и сестер мне не хватало. Мой муж - тоже единственный сын у родителей. Мы после свадьбы как-то сразу решили: детей у нас должно быть как можно больше. Получились два сына и дочь. Кстати, сейчас в Нижегородской области все больше семей рожают именно троих детей. Если на этот шаг все больше людей решается, может, потом начнут рожать и по пять, и по семь малышей...

В поисках личного счастья женщины порой заводят детей одного за другим от разных отцов... Многодетные одинокие матери - тенденция наших дней. Как вы на нее смотрите?

Ольга Чиркина: Я за полную семью, где обязательно есть отец. Поэтому плохо отношусь к так называемым гражданским бракам. А еще я убеждена, что дети из неполных семей потом неумело создают собственные семьи. У них нет позитивного примера взаимоотношений мужчины и женщины, нет правильной модели семьи.

Какие проблемы у современной многодетной семьи?

Ольга Чиркина: Первая проблема - жилье. Все меньше людей хотят жить тремя поколениями в двухкомнатной хрущевке. Помогает материнский капитал, но это не панацея. На мой взгляд, правильное решение - это постепенное снижение ипотечной ставки для семьи в связи с рождением следующего ребенка.

Вторая проблема - финансы. Чаще всего в многодетных семьях работает только отец. Но речь не об увеличении пособий. Мы на разных уровнях поднимаем вопрос о том, чтобы многодетные матери, вынужденные не работать, а сидеть дома с детьми, получали от государства минимальную зарплату, и при этом у них шел трудовой стаж. Потому что материнство - это тоже работа. Подсчитали: трудовой день многодетной матери по затрате калорий сравним с таким же рабочим днем кузнеца!

Каков, на ваш взгляд, критерий успешного материнства?

Ольга Чиркина: Успешное материнство - это когда в семье есть любовь. Когда каждый член семьи для другого - надежное плечо и опора на всю жизнь.

Ребенок - не запретный плод

Та же газета подняла еще одну непростую тему. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России 15-18% семей не могут иметь детей по причине бесплодия одного или обоих супругов. Причин бесплодия много, и это тема для отдельного разговора. В преддверии Дня матери актуальнее говорить о том, как помогает государство победить бесплодие.

"На репродуктивную функцию влияют состояние общего здоровья человека, его образ жизни, поведение в обществе, окружающая среда, социально-экономическая сфера, - рассказывает главный акушер-гинеколог Нижнего Новгорода Надежда Рыжова. - Но в большинстве случаев причина - то или иное заболевание. На базе российских клиник таким пациентам оказывается высокотехнологичная медпомощь, финансируемая из федерального бюджета. При необходимости врачи могут направить пациентов в федеральные клиники. Если прежде экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) было возможно преимущественно в частных клиниках, а это удовольствие недешевое, то сегодня государство помогает бесплодным женщинам стать мамами".

Другой способ помочь женщине стать матерью - так называемое суррогатное материнство.

"Проблема сложная, - комментирует ситуацию директор клиники "Аист" Татьяна Макарова. - И в этическом, и в правовом отношении. Наше законодательство не оберегает генетических родителей, и часто получается так, что женщина, выносившая ребенка, может его оставить себе, и закон будет на ее стороне. Всегда есть подобный риск, причем обоюдный: женщины, которые не могут зачать и выносить плод, боятся, что "посторонняя мама" не отдаст ребенка, а сама "посторонняя" опасается, что ей не заплатят за услугу".

"Всё смогу!"

Читатели газеты "Вечерний Челябинск" узнали о том, как в этом городе помогают молодым мамам, попавшим в трудную ситуацию. Здесь уже несколько лет действует Центр защиты семьи, материнства и детства "Берег". Его директор Владимир Панарин рассказывает:

"Наша цель - отказ женщин от абортов. Во многих случаях они решаются на такой шаг по причине серьезных материальных затруднений, когда им кажется, что они не смогут прокормить малыша. Мы стали осваивать практику нарастающей помощи таким женщинам: продукты, средства гигиены, наборы роженицам. Наш вещевой склад превратился в благотворительный магазин, где наши подопечные получают безвозмездную помощь. А оставшиеся вещи продаются - деньги идут как материальная помощь тем же женщинам.

Хочу отметить, что к нам обращаются не социально опустившиеся, а умные, сильные, здоровые мамы, которые в силу разных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации. У кого-то сгорел дом, кого-то оставил муж... Но за восемь лет 1500 семей (мама с ребенком) прошли через наш центр "Берег". Регулярную помощь от нас получают в месяц 90 человек. Остальные решили свои проблемы, теперь они сами становятся добровольцами, благотворителями, даже создают свой бизнес".

Не останавливаясь на достигнутом, активисты центра "Берег" организовали проект "Всё смогу!". Выбрали профессии, которым можно научиться за короткое время: маникюр, парикмахерское дело, флористика, швейное мастерство. Договорились с организациями, которые оказались готовы обучить. На обучение женщин пошли деньги федерального гранта. Освоив профессию, молодые матери прочно встали на ноги, неплохо зарабатывают, самостоятельно обеспечивая безбедную жизнь для себя и своих детей.

По заслугам и честь

Газета "Вечерний Новосибирск" напомнила своим читателям недавнюю историю. 8 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было установлено звание "Мать-героиня", которое присваивалось, как высшая степень отличия, матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. В то тяжелое для страны время государство позаботилось о том, чтобы материнский труд был приравнен к героическим подвигам защитников Отечества. С распадом Советского Союза про матерей-героев, к сожалению, забыли - не до них было стране, блуждающей в дебрях рыночной экономики. Восстановить уважительное отношение к нелегкому материнскому труду взялись сами женщины-матери.

Активисты новосибирского отделения Общероссийского движения женщин России обратились к депутатам Государственной думы, губернатору Новосибирской области и мэру Новосибирска: "…Роль женщины-матери, хранительницы семейного очага, должна признаваться важной общественно полезной деятельностью, достойно оплачиваться и защищаться законом. Поэтому мы выступаем с инициативой: восстановить звание "Мать-героиня" для многодетных матерей, а также восстановить соответствующие льготы для такой категории женщин на федеральном уровне".

Инициатива не осталась без внимания. Недавно лидер общественного движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая вновь заострила эту важную тему. Она отметила, что несмотря на растущую актуальность демографической проблемы, за три десятилетия в стране так и не был принят закон о многодетных семьях, в котором были бы учтены все необходимые меры государственной поддержки. Татьяна Буцкая считает необходимым значительно расширить льготы для многодетных родителей. Например, все декретные отпуска должны учитываться в трудовом стаже, а сам оплачиваемый отпуск продлен с полуторагодового до трехлетнего возраста ребенка. Надо сделать доступнее образование - увеличить количество бюджетных мест в вузах для детей из многодетных семей. "Мы должны разработать программу по обеспечению жильем семей с детьми. При втором ребенке списывать 30% суммы ипотечного кредита, при рождении третьего - 60%, с появлением четвертого - компенсировать все выплаты по ипотеке", - отметила Татьяна Буцкая.

Кроме того, она считает, что материнский капитал должен расти с каждым ребенком в семье. За второго ребенка должна быть не доплата, а полноценная выплата, как и за первого. А за третьего и каждого последующего ребенка - по миллиону рублей. "Конечно, детей не надо мерить деньгами, но задача государства - оказать реальную помощь многодетным и тем, кто планирует ими стать".

По мнению Татьяны Буцкой, следует предусмотреть помощь многодетным семьям в приобретении автомобиля. "Надежный семейный автомобиль - не роскошь, а безопасность детей. Три детских кресла не поместятся в обычную машину. У нас чиновники самого высокого ранга ездят на отечественном "Аурусе". Было бы символично поручить создателям этого автомобиля - институту "НАМИ" - разработать семейный автомобиль. Не такой дорогой, но самый безопасный и комфортный. И при рождении четвертого ребенка дарить машину, как олимпийским чемпионам сегодня дарим дорогие автомобили".

Принятие закона, регулирующего правоотношения, связанные с многодетными ячейками общества и их обеспечением, - давно назревшая необходимость, считает Татьяна Буцкая. По ее словам, закон даст уверенность в завтрашнем дне не только многодетной семье, но и той, которая сегодня еще только планирует рождение первого ребенка. "Они же могут планировать родить не одного, не двух, а как минимум трех-четырех, когда поймут, что их квартирные, финансовый вопросы, проблемы образования детей, трудового стажа, достойной пенсии будут решены. Ради этого, ради нашего будущего, ради того, чтобы тот коэффициент рождаемости, который сейчас стоит в нацпроекте - 1,7 - стал как минимум 3, требуется принять закон", - подчеркнула глава "Союза матерей".