В Самаре вакцинированные от COVID-19 выиграли квартиру и автомобиль

В Самарской области состоялся первый розыгрыш викторины для привитых от COVID-19 "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на 15 ноября.

"Цифровой барабан" сканировал 183 002 номеров. Два раза процесс автоматически останавливался, чтобы выдать номера первых победителей. Главный приз - квартиру - выиграл 83-летний житель Тольятти Виктор Евстигнеев. Обладательницей нового автомобиля стала жительница села Обшаровка Самарской области. Третий раз барабан остановился чтобы определить тысячу номеров, выигравших сертификаты номиналом четыре тысячи рублей.

Отметим, те жители региона, которые сделали прививку после 15 ноября, автоматически попадают в список участников викторины. Вакцинировавшиеся от COVID-19 раньше этого срока могут самостоятельно подать заявку на участие в викторине до 20 декабря этого года. Следующий розыгрыш состоится 8 декабря.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в регионе от новой коронавирусной инфекции вакцинированы почти полтора миллиона человек.

- Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами: открыты пункты вакцинации, обучен персонал, в достаточном объеме имеется вакцина, нам важно, чтобы население присоединилось к нашим ресурсам. Тогда у нас у всех есть реальный шанс вернуться к нормальной жизни, - сказал глава областного минздрава.

Кстати

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины уже опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области". Также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 до 20.00 часов.

Получить призы победители смогут с 10 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в центрах выдачи призов, адреса которых также можно узнать на сайте и по телефону "горячей" линии.