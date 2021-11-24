В Удмуртии СК проверит информацию об избиении учителем школьников

В Удмуртии началась доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми. Пресс-служба регионального СК сообщила, что проверку организовали по статье 117 УК "Истязание" после распространенных в соцсетях данных о нанесении побоев ученикам начальных классов гимназии села Красногорское.

По имеющимся у СК данным, от действий учителя пострадали шестеро детей. Предположительно преподаватель регулярно прибегала к телесным наказаниям несовершеннолетних. Сейчас педагога отстранили от занятий. На уроках ее замещает другой человек. Для оказания психологической помощи школьникам в Красногорское направят бригаду специалистов из Ижевска.

Провести тщательную проверку инцидента поручил и Глава Удмуртии. Он назвал ситуацию недопустимой. На место происшествия выехала уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева. "Если факты подтвердятся, примем самые строгие меры в отношении виновных. Держу данный вопрос на личном контроле", - заявил Бречалов.