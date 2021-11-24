Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" с начала года превысила 7 миллиардов рублей

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги деятельности за три квартала 2021 года. Результаты работы управляющей компании ОЭЗ и резидентов показывают, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19, инвестиционная площадка уверенно развивается.

- Наш регион поддерживает статус одного из наиболее инвестиционно-активных в стране. Даже в условиях пандемии инвесторы проявляют повышенный интерес, ощущая существенную поддержку и содействие на всех уровнях. Этот год стал рекордным для региона по запуску новых предприятий. Только в ОЭЗ "Тольятти" с начала года запущено три крупных производства - это "Самарский завод медицинских изделий", завод по выпуску автомобильных сидений "Форесия" и вторая линия фармацевтического предприятия "Озон Фарм", - рассказал о результатах работы площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня особая экономическая зона "Тольятти" насчитывает 30 резидентов, 13 из которых уже запустили производства на территории инвестплощадки. Резиденты работают в таких отраслях экономики, как: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования. Напомним, всестороннюю поддержку бизнесу в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

В этом году самарским областным властям удалось привлечь в ОЭЗ четыре новых инвестора с многомиллиардными инвестициями. Заявку последнего инвестора на получение статуса резидента площадки Экспертный совет ОЭЗ "Тольятти" одобрил в начале ноября. Новый завод российской компании станет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ, он займет 63,8 гектара. Здесь будет реализован проект по созданию производства стройматериалов. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта пять миллиардов рублей. Новый завод в сфере производства строительных материалов будет запущен в 2024 году. Объем производства с 2025 года достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.

По словам Дмитрия Богданова, общая выручка компаний-резидентов ОЭЗ "Тольятти" за три квартала этого года составила 7,2 миллиарда рублей - это на 85% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Так, за три квартала 2020 года выручка производств ОЭЗ составила 3,9 миллиарда рублей, а в допандеймийном 2019 - 4,4 миллиарда рублей.

- Если оценивать результаты третьего квартала, то он оказался успешным для ОЭЗ по всем направлениям. Резиденты не только вносят ощутимый вклад в экономику города и региона, но и продолжают активно создавать рабочие места. В том числе благодаря этому Тольятти удается справиться с задачей по восстановлению докризисной ситуации в сфере занятости, - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Всего с начала работы ОЭЗ на предприятиях резидентов создано 1887 рабочих мест. Общий объем инвестиций компаний составил более 19 миллиардов рублей. Совокупная выручка резидентов за весь период деятельности инвестиционной площадки превысила 31 миллиард рублей.