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24.11.2021 17:45
Рубрика: Власть

Александр Усс обсудил поддержку креативных индустрий с директором Роскультцентра

Губернатор Красноярского края встретился с директором Роскультцентра Мариной Абрамовой. Стороны обсудили развитие креативных индустрий в регионе.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Напомним, с 26 по 28 ноября в Красноярске в арт-резиденции "Каменка" состоится первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь". Он объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий. К мероприятиям форума можно присоединиться в режиме онлайн.

"Красноярский край - это большой динамично развивающийся регион с высоким инвестиционным потенциалом. И по многим направлениям молодежной политики регион занимает лидерские позиции в стране. Мы на высоком уровне провели Всемирные студенческие игры. Наше Молодежное правительство в десятый раз признано лучшим в стране, у нас сильный образовательный и научный центр - Сибирский федеральный университет, а современная инфраструктура позволяет поддерживать инициативы талантливой молодежи. На данный момент необходимо "обрамить" свои возможности, структурировать некоторые моменты, чтобы понять, как способствовать развитию креативных индустрий, - отметил Александр Усс. - Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что Красноярский край стал площадкой для обсуждения перспектив поддержки творческих индустрий. Уверен, что событие, которое нас ждет, станет настоящим импульсом для того, чтобы резко продвинуться в этой сфере".

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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"В России назрела необходимость систематизировать работу с креативными индустриями не только на федеральном, но и на региональном уровне. "Российская креативная неделя" позволяет в сжатые сроки, за три-четыре дня, в формате мозговых штурмов найти необходимые решения и импульсы для развития данной сферы. Красноярский край стал первым регионом, который проведет окружную креативную неделю. И это очень важно, так как территория нашей большой страны имеет свою специфику, которая влияет на развитие креативной экономики, экономики будущего", - сообщила на встрече Марина Абрамова.

Справка "РГ"

Креативные индустрии - это сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Важную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.

К креативным или творческим индустриям относятся народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность, театр, музыка, кино, анимация, живопись, деятельность галерей, современные медиа и производство цифрового контента, обработка данных и разработка программного обеспечения, виртуальная реальность, блогерство, средства массовой информации, реклама. В число креативных индустрий входят и прикладные направления - архитектура, промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия.

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