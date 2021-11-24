Горнолыжный сезон в Сочи откроют в начале декабря

Горнолыжный сезон на одном из самых посещаемых российских курортах "Красная Поляна" в Сочи откроют в первой декаде декабре, рассказал журналистам гендиректор курорта Андрей Круковский.

"Открытие сезона привязано к погодным условиям. Сейчас на курорте формируется снежный покров. Мы считаем, что в первой декаде декабря курорт примет первых туристов-лыжников", - сказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Как отметил Круковский, курорт в прошлом зимнем сезоне 2020/21 побил все рекорды посещаемости. Здесь побывало 720 тысяч туристов. В год курорт посещают около 3 млн человек.

По его словам, загрузка курорта летом в последние годы превысила загрузку зимой, российские туристы открывают для себя горы, они желают просыпаться в отеле с видом на горы, у озер и водопадов. Вся инфраструктура ориентирована на таких туристов, заметил Круковский. "Это прекрасная альтернатива пляжному отдыху", - сказал он.

Активно развивается и соседний горнолыжный курорт Лаго-Наки в Адыгее. Там планируется дополнительно построить 2,5 тысячи номеров, около 40 км лыжных трасс. "Это будет курорт, где вся страна будет вставать на лыжи", - сказал Круковский. В этой местности пологие спуски, потому трассы будут невысокой сложности, широкие и подойдут даже для тех, кто впервые встанет на горные лыжи, пояснил он. Этим курорт уникален, будет способствовать числа катающихся на лыжах в России, заметил Круковский.

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