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24.11.2021 03:00

Годы - не помеха

Как сохранить и улучшить качество жизни в преклонном возрасте
Текст: Анна Васильева (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 267(8618)
Население планеты стремительно стареет. И этот процесс будет ускоряться, влияя на все аспекты жизни общества - начиная от структуры семьи, отношений между поколениями и заканчивая рынками труда и финансовых ресурсов, спросом на товары и услуги. Людей старше шестидесяти лет в мире уже сейчас насчитывается более одного миллиарда. К 2030 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), их число увеличится до 1,4 миллиарда, а в 2050-м каждый пятый житель большинства стран мира будет человеком преклонного возраста. Потому общество должно объединить усилия в интересах улучшения жизни пожилых людей и их близких. Чтобы граждане могли адаптироваться к новым реалиям, встретить старость во всеоружии и до конца своих дней жить активной, полноценной жизнью. О том, что для этого сегодня предпринимают органы социальной защиты населения, - разговор с главой минсоцзащиты Кузбасса Еленой Ворониной.
Занятия когнитивной гимнастикой способствуют сохранению активного долголетия. Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса Занятия когнитивной гимнастикой способствуют сохранению активного долголетия. Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса
Занятия когнитивной гимнастикой способствуют сохранению активного долголетия. Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Елена Анатольевна, в 2021 году стартовало объявленное ООН Десятилетие здорового старения. Какие задачи в связи с этим решает ваша служба?

Елена Воронина: Прежде всего необходимо изменить в обществе отношение к старости и самому процессу старения. Научить людей заботиться о своем здоровье, чтобы можно было предотвратить болезни и сохранить качество жизни на долгие годы. Общество должно создать условия для развития потенциала старшего поколения, предоставить ему интегрированную помощь, включая первичные медико-санитарные услуги и долговременную поддержку. И готовиться к здоровой и активной старости следует заранее. Потому что те, кому исполнилось 60 лет в начале десятилетия, могут прожить в среднем еще 22 года. Хотя, конечно, это потребует немало сил. Ведь проблемы, связанные, например, с дискриминацией по возрастному признаку при трудоустройстве, испытывают уже 40-летние. Потому так важно смолоду поддерживать свои физические и умственные способности.

Наша служба вовлечена в профилактическую работу, поскольку пожилые люди находятся в зоне нашего внимания постоянно. Пытаемся создать в Кузбассе комплексную региональную модель профилактики. Мы в данном направлении тесно сотрудничаем и работаем с кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства" России (профессор Андрей Ильницкий). По программе дополнительного профессионального образования базовым основам геронтологической профилактики обучены все социальные работники, обслуживающие людей преклонного возраста.

Сегодня 26,1 процента жителей региона - граждане в возрасте 60 плюс. Средняя продолжительность их жизни - 68,5 года. Причем у мужчин это 63,2 года, а у женщин - 73,7. Для проживающих в домах-интернатах и получающих социальные услуги показатели иные: 78,2 и 87,7 года соответственно. В Кузбассе действуют 46 центров соцобслуживания, восемь домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 13 психоневрологических учреждений и 44 организации первичной медико-санитарной помощи. Чтобы качество жизни постояльцев домов-интернатов не страдало, идет системная работа. В том числе коррекция зрения (от подбора очков до выполнения операций по удалению катаракты), зубопротезирование, обеспечение нуждающихся слуховыми аппаратами. Плюс комплекс культурных, спортивных, образовательных, оздоровительных и других мероприятий предусматривает программа "Кузбасское долголетие".

Елена Воронина: Далеко не все, заподозрив неладное, обращаются к врачу. Часто проблемы списывают на возраст, усталость и так далее. Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Третий год наша область участвует в федеральном пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода. Сейчас ею охвачено больше половины территории региона, а в 2022-м опыт будет распространен на все муниципальные образования. В рамках этого проекта у нас появились должности сиделок, открылось 27 дневных отделений соцобслуживания нового формата. Мы последовательно работаем с гражданами, ограниченными в передвижении и имеющими когнитивные нарушения.

Что это за нарушения и можно ли их диагностировать на бытовом уровне?

Елена Воронина: Речь идет о частичной утрате основных мозговых функций - памяти, внимания, мышления, психомоторной координации, речи. Когда человек постепенно теряет способность узнавать даже своих близких, не может совершать целенаправленные действия, ориентироваться в пространстве и времени, а также что-либо планировать. Изменения даже какой-либо одной из функций указывают на необходимость диагностики и профилактики. Если вашему близкому человеку стало трудно выполнять привычную повседневную работу, он стал забывчивым, не может обходиться без посторонней помощи, теряет умственную работоспособность, зачастую это предвестники катастрофы. А спусковым механизмом служат различные соматические недуги, низкий уровень образования и социальная изоляция в возрасте старше 65 лет.

А что именно в поведении пожилого человека может насторожить в первую очередь?

Елена Воронина: Допустим, посмотрел он сегодня телепередачу, обсудил ее с домочадцами, а на следующий день уже не может ничего вспомнить. Или, например, бабушка, каждый год поздравлявшая внука с днем рождения, вдруг забыла это сделать. А дедушка, вернувшись из магазина позже обычного, рассказал, что заблудился на знакомой улице. В подобных случаях стоит бить тревогу. Диагностику когнитивных изменений может провести и неспециалист в домашних условиях. Существуют тесты, в том числе для проверки познавательных способностей или профессиональных навыков. Ведь их потеря также указывает на когнитивные нарушения. Скажем, человек много лет работал за компьютером, а теперь не может.

Для начала обычно применяют простейший, но информативный тест. Испытуемому предлагают запомнить и повторить три любых слова, нарисовать циферблат со стрелками, показывающими определенное время, а затем снова просят повторить те самые слова.

Учитывая, что число граждан старшего возраста растет, проблема когнитивных нарушений становится все более актуальной. Очень важно выявить эти нарушения как можно раньше, чтобы выиграть время и затормозить процесс.

В Москве в День пожилых людей волонтеры благотворительного фонда проводили всем желающим экспресс-диагностику прямо у входа в метро. У нас это тоже можно делать. В городских парках, крупных торговых центрах - по соседству с пунктами вакцинации.

И все же куда, кроме медицинских учреждений, могут обратиться за помощью родственники пожилых людей, испытывающих упомянутые проблемы?

Елена Воронина: Далеко не все, заподозрив неладное, обращаются к врачу. Часто проблемы списывают на возраст, усталость и так далее. А к медикам приходят, когда изменения уже необратимы. Между тем пожилых людей, охваченных системой долговременного ухода, ждут в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства. Там проведут диагностику и тестирование, направят заниматься по профилактическим спецпрограммам. В интеграционных мастерских отделений дневного пребывания применяются лучшие современные методики, которые постоянно совершенствуются. Правополушарное рисование, рисование на зеркалах, чемоданы или музеи воспоминаний, наполненные предметами и вещами из детства и юности… Все это вызывает положительные эмоции. А при желании в центрах организуют лекции и встречи со специалистами. Ведь и родственники пожилых людей, неготовые к переменам в жизни, нуждаются в помощи психологов.

Пожилые кузбассовцы, получающие комплексное надомное обслуживание, могут рассчитывать на профилактику и смягчение когнитивных нарушений. При нуждаемости, социальные работники заполнят анкету, протестируют, распишут программу ежедневных занятий. В нее входят чтение книг, настольные игры, рисование, развитие мелкой моторики, гимнастика на свежем воздухе и так далее. Главное - регулярность. Наблюдения заносятся в карту получателя соцуслуг. И результаты, полученные уже через год таких занятий, обнадеживают. Например, в Кемерове пенсионер, перенесший тяжелый недуг, не только восстановился сам, но и привел на реабилитацию 22-летнюю внучку - инвалида с детства.

В 2022 году такие направления откроются во всех комплексных центрах области, включая сельские территории. А на базе дома-интерната в Анжеро-Судженске уже создается специализированное отделение для пожилых людей с серьезными когнитивными нарушениями. Всех самых тяжелых постояльцев домов-интернатов области переведем в это отделение, где с ними будут работать по единым методикам.

Профилактика когнитивных нарушений

1. Лечение сопутствующих хронических состояний.

2. Физическая активность. Не менее 2,5 часа в неделю - дозированная ходьба, скандинавская ходьба, подъем по лестнице, плавание, медленная езда на велосипеде, йога, танцы, растяжка, силовые упражнения с небольшим весом.

Не менее одного часа в неделю - бег трусцой, быстрая езда на велосипеде, ходьба на лыжах, баскетбол, футбол, бадминтон, силовые упражнения.

Аэробные упражнения (десять минут в день), упражнения на равновесие (не менее трех раз в неделю).

3. Правильное питание. Полезно включить в рацион морепродукты, содержащие омега-3 - жирные кислоты, фрукты и овощи, антиоксиданты, витамин Д и витамины группы В.

4. Отказ от употребления алкоголя и курения.

На правах рекламы

Министерство социальной защиты населения Кузбасса
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