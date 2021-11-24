Молодой ученый уехал из Петербурга ради работы в Иркутске

Астроном Илья Потравнов переехал c берегов Невы на Ангару, чтобы заниматься любимым делом - изучать звезды. В этом году он получил грант Российского научного фонда для исследования звезд с аномалиями химического состава.

Выдали карт-бланш

Многие научные институты Сибири сетуют, что молодые ученые стремятся покинуть родные пенаты и найти применение своим силам в европейской части России или за рубежом. В иркутском Институте солнечно-земной физики (ИСЗФ) складывается обратная ситуация - к научному коллективу с 60-летней историей присоединился молодой астроном из Санкт-Петербурга.

- Я десять лет проработал в Пулковской обсерватории, но в 2018 году, с приходом нового директора, был вынужден искать другое место, - рассказал Илья Потравнов. - Для астрономов в России возможностей не так много. Кое-кто из моих бывших коллег устроился в Крымскую обсерваторию или уехал за рубеж, некоторые вынуждены были вообще уйти из науки.

При поисках нового места работы в пользу ИСЗФ было два обстоятельства: первое - с иркутскими учеными Илья уже успешно работал, второе - руководство института было согласно на продолжение - исследовать физику звезд на ранних этапах эволюции. Сыграл роль и личный фактор: жена Ильи Наталия родом из Иркутска, она изучает байкальские микроорганизмы в Лимнологическом институте.

- Институт был заинтересован в развитии не только солнечной, но и звездной тематики, и мне предоставили, по существу, карт-бланш, - говорит ученый. - Я достаточно давно работаю в области физики молодых звезд, окруженных околозвездными дисками, в которых в настоящий момент формируются планетные системы, и приложил много усилий, чтобы наметить здесь свои направления исследований. Так что идеи для продолжения работы были. Конечно, я воспользовался этой возможностью, и жена меня поддержала.

Романтика и наука

В астрономию Илья Потравнов пришел благодаря родителям, которые научили его видеть красоту и разнообразие окружающего мира, хотя и не были связаны с наукой.

- Увлечение астрономией зарождалось из августовских вечеров на даче, - рассказывает Илья, - когда после белых ночей приходила темнота и все небо было усыпано звездами, такими яркими, что до них, кажется, рукой можно дотянуться. Я все спрашивал у родителей, живет ли там кто-нибудь. Они отвечали, что непременно... Еще помню, как отец меня, тогда младшего школьника, в марте 1997 года разбудил смотреть комету Хэйла - Боппа. В конце 90-х городская засветка даже в Петербурге была умеренной: меньше рекламы, а фонари в жилых кварталах поздней ночью частично отключали, поэтому вид кометы, раскинувшей яркий хвост над нашим двором, просто поражал. А потом был школьный астрономический кружок и советский учебник по астрономии для 10-го класса Бориса Воронцова-Вельяминова, который попался мне в руки в средней школе. Я его читал летом на даче, а сверху светили те самые августовские звез-ды. Так все и закрутилось. Затем, будучи студентом Петербургского университета, я пришел в Пулково в группу Владимира Гринина - специалиста с мировым именем, который был не просто моим руководителем, а учителем во всей полноте этого слова.

- Конечно, физика Солнца тоже далека от окончательной разработки, но там направления исследований, на мой взгляд, более канонизированы, - считает Илья Потравнов. - Плюс объект изучения один-единственный, что-то совершенно неожиданное тут сложно сделать. В своих исследованиях я сконцентрирован на особенных (или пекулярных), даже для семейства молодых звезд, объектах. Считаю, что нахождение причин их пекулярности позволяет лучше понять отдельные этапы ранней эволюции звезд, а также уточнить границы применимости и наметить направления развития современных теорий. Для этого стараюсь посмотреть на объект в разных масштабах. В том числе довольно широко, в популяционном контексте, и постараться выяснить, что отличает его от общих с ним по происхождению или возрасту молодых звезд. Параллельно, с помощью более чувствительных методов, изучаю уже непосредственно физические характеристики объекта.

Город и люди

Илья и Наталия живут в Академгородке - микрорайоне Иркутска, построенном полвека назад для ученых зарождающегося тогда Иркутского научного центра.

- Академгородок образца 2016 года, когда я приехал сюда впервые, нравился мне больше, - рассказывает ученый. - Тогда в микрорайоне сохранялась романтика 1960-х годов. Благоустройство последних двух-трех лет выглядит уныло. Это место можно было сохранить и раскрутить в гораздо более выгодном ключе, но были применены самые неказистые урбанистические решения и использована дешевая плиточка. В целом здесь хорошо, место еще сохранило свою ауру, но грустно видеть, как она на глазах уходит.

И все-таки главным открытием на новом месте Илья считает возможность свободного творчества и коллектив института, который тепло его принял, в частности, лабораторию инфракрасных методов в астрофизике под руководством Максима Еселевича, где он сейчас работает.

Охота за звездами и просто охота

Первый год после переезда - 2019-й - был для Ильи Потравнова богат на события: он побывал на двух крупных научных конференциях в Великобритании и Санкт-Петербурге, съездил с женой в кругобайкальскую экспедицию, впервые увидел Тажеранские степи и их солоноватые озера.

- Погружение в иркутскую жизнь, байкальские красоты - все это запомнилось как очень яркое начало. Но пандемия с ее карантинными ограничениями ударила и по научной коммуникации, и по общекультурному фону. Сейчас научная жизнь ушла в онлайн, семинары в институте прекратились, а новый формат конференций научную дискуссию сокращает до минимума - все вопросы в чат, а из-за жесткого регламента их можно задать не больше двух. Традиционно очень многое на научных конференциях решается именно в устном, часто неформальном общении. Эти обсуждения, замечания, обмен мнениями чрезвычайно важны, именно такого формата сильно не хватает, - рассказывает Потравнов.

Выручает Илью увлечение охотничьими собаками и возможность регулярно совершать вылазки на природу:

- Конечно, я приношу домой добычу - уток, бекасов, куропаток, перепелов, но главное не в этом. Мне охота дает в первую очередь ощущение себя деятельным участником этого мира. Я не просто созерцатель, а участник театра смены сезонов, все изменения в природе протекают на моих глазах. Один день не похож на другой, ценность каждого мгновения очень ощутима. Главное удовольствие - не птицу добыть, а наблюдать, насколько выразительно работают мои спаниели, ведь для них охота - это, прежде всего, испытание врожденных рабочих качеств.

Илья надеется, что человечество вскоре адаптируется к новому вирусу и ограничения, так мешающие полноценному научному общению, будут сняты:

- Планов по работе очень много, и я уверен, что их со временем удастся реализовать. Сибирь всегда давала больше свободы, и в науке в том числе.

Свои планы Илья Потравнов уже воплощает в жизнь. Его заявка выиграла в грантовом конкурсе Российского научного фонда, и в ближайшие два года он планирует реализовать проект по изучению звезд с аномалиями химического состава на самых ранних стадиях эволюции:

- Исследование таких звезд помогает лучше понять, как формируются неоднородности химического состава на поверхности звезды, и уточнить временную шкалу этого процесса. Кроме того, мы сможем лучше понять роль магнитных полей и эффектов, которые приводят к замедлению осевого вращения на самых ранних этапах эволюции звезд промежуточных масс.

От первого лица

Андрей Медведев, директор ИСЗФ СО РАН, член-корреспондент РАН:

- Почти 35 процентов научных сотрудников института - это молодые исследователи. Но даже эта оптимистичная цифра не позволяет нам расслабиться - ведь для того чтобы успешно работать на новых инструментах, которые институт строит в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса, нам необходимо в три раза больше ученых. Надеюсь, пример Ильи Потравнова поможет еще многим молодым ученым сделать выбор в пользу Иркутска. Их ждут действительно удивительные открытия.

Комментарий

Сергей Олемской, заместитель директора ИСЗФ СО РАН:

- Грантовые исследования существенно расширяют спектр работы института. Мы работаем в рамках госзадания: для ИСЗФ определен круг задач, на их решение предусмотрено федеральное финансирование. Однако есть много интересных направлений, которые выходят за рамки госзадания, но при этом чрезвычайно важны для развития фундаментальной науки. Изучение звезд - как раз одно из них. И грантовая поддержка позволяет этими исследованиями заниматься. Так, за счет работ Ильи Потравнова астрофизическое направление в институте усилилось.