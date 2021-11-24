Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук:

- С раннего утра это письмо распространяется по Telegram-каналам, его активно пересылают друг другу. Особенно бурно обсуждают в медицинском сообществе. Реакция понятна: в любом ковидном госпитале скажут, что подавляющую часть больных сегодня составляют те, кто так и не поставил прививку. Многие из них в тяжелейшем состоянии. Им требуется интенсивное, дорогостоящее лечение. А это и использование коечного фонда (в том числе перепрофилированного), и оборудования, и лекарств, и усилия специалистов. Многие из врачей в ковидных госпиталях сейчас оторваны от своей прямой специализации и вынуждены вытаскивать с того света больных коронавирусом. Самое ужасное, что все эти ресурсы мы вынуждены отнимать у людей с болезнями сердца, сосудов, с другими серьезными патологиями, которым нужна помощь, и тратим их большей частью на антипрививочников. Они говорят: мое тело - мое дело, но почему из-за них должны страдать те, кто не может получить плановую помощь, не может попасть на операции? Сколько человек погибли, не получив в итоге помощи, кто-то из антиваксеров задумался?! Думаю, нет, они думают только о себе.

По поводу частых аргументов "Привитые тоже болеют" необходимо знать, что даже если вакцинированный и заболеет, концентрация вирусных частиц в его дыхательных путях будет ниже. Циклов репликации у вируса будет меньше, так как натренированный иммунитет быстрее его уничтожит. Соответственно вакцинированный будет выделять меньшее количество вирусных частиц, и вероятность заразиться от него будет значительно меньше даже в его близком окружении.

Более того, предположу, что на самом деле многие из тех, кто выступает против прививок, сами давно привились. Просто они набирают себе очки на волне хайпа, но на самом деле то, что он делают - сродни преступлению. Они ведут страну к раздору. И это настоящее безумие.

Петр Дудин, главный врач Иркутской областной клинической больницы:

- На базе нашего медучреждения развернут крупнейший в регионе ковидный госпиталь: 700 коек из 1000 заняты пациентами с коронавирусом. В "красные зоны" брошены лучшие силы, наши самые квалифицированные специалисты работают там, работают на пределе своих сил и возможностей. Но, к сожалению, далеко не всегда удается одержать победу над болезнью. Был день, когда мы потеряли девять человек. Горько видеть слезы родственников, но еще горше - отчаяние врачей, которые сделали все, что могли, но не сумели спасти чьих-то близких. Умирают не только старики - ковид не щадит никого. На днях патологоанатом рассказывал: на вскрытие привезли беременную. 23 года, не спасли ни ее, ни ребенка. Много мужчин в расцвете сил - 30-35 лет. Надо ли говорить, что все они не были привиты?

Поэтому мы обращаемся ко всем противникам вакцинации - прекратите это безумие! Сегодня у нас есть эффективное средство в борьбе с ковидом, и не пользоваться им абсурдно.

Мы не видим родных, мы забыли слово "отпуск", потому что теперь живем на работе. Но самое страшное - мы теряем коллег - они просто сгорают на работе, не выдерживают напряжения. Завтра прощаемся с Игорем Васильевичем Ушаковым, главным врачом Иркутского диагностического центра, умнейшим, талантливейшим человеком. Всего 64 года - еще жить и жить…

Всем очень хочется, чтобы пандемия закончилась, и все стало, как раньше - без масок, QR-кодов и ограничений. Но чудес не бывает - победа над коронавирусом невозможна без массовой вакцинации.

А что касается возможности посетить наши палаты, реанимации и морг - мы не только готовы, уже это делаем!

Николай Кухаренко, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству Благовещенского государственного педагогического университета:

- Коллега ездил на днях в соседний город на похороны знакомой. Они дружат семьями. Женщина была уже на пенсии, жила с мужем. Их взрослая дочь, ярая антипрививочница, постоянно промывала мозги родителям о вреде прививки от ковида, говорила о "непроверенной жиже", "фашизме", ссылалась на Машу Шукшину и "профессора" Редько.

В результате мать не привилась, а отец тайком вакцинировался. Заболели оба. Только мать заболела тяжело и умерла. Слишком стремительно болезнь развивалась, да и обратилась женщина за врачебной помощью очень поздно. Она считала, что коронавируса нет, что это простой грипп. А вот отец в легкой форме перенес болезнь дома.

К вакцинам я отношусь как к достижениям цивилизации. Мы уже не ходим босиком, пьем очищенную воду, не выдираем больные зубы клещами, не лечим серьезные болезни травами и тертыми кореньями (хотя некоторые пользуются). Отказ от прививок - это добровольный возврат в Средневековье. Я не говорю про медотводы - людей с ними очень мало.

Татьяна Кочкарева, пенсионерка из Подмосковья:

- Мне 65 лет, из них более 30 лет я отдала медицине. Работала медсестрой. Видела смерть в лицо и по воле Божьей мои руки возвращали людей к жизни. Видеть и чувствовать - это великое счастье. Люди, не играйте со своей жизнью и здоровьем в рулетку. Потому что проиграете. Эта зараза прошла через моих близких. Забрала навсегда брата. Он не был привит. А мы все привились. Я и мой муж уже прошли ревакцинацию два месяца назад. Все с нами в порядке. Чего бояться и остерегаться, ведь мы, наши дети и внуки выросли на прививках. И все, Слава Богу, живы и здоровы! Будьте здоровы и не слушайте лже докторов и пропагандистов! Берегите себя и близких!