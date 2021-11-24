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24.11.2021 17:48
Рубрика: Культура

Российская креативная неделя впервые пройдет в Сибири

Текст: Сусанна Альперина
В Красноярске, в арт-резиденции "Каменка", состоится первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь". Событие объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, столичных и региональных лидеров креативных индустрий. Даты проведения форума - с 26 по 28 ноября. В эти дни готовятся провести более 60 мероприятий, на которых выступят 200 спикеров.

"Российская креативная неделя - Сибирь" пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы - ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края. "РГ" - информационный партнер мероприятия. Участниками деловой программы станут представители десяти регионов Сибирского федерального округа (Алтайский край, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская и Томская области) и российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Уфы, Тулы, Севастополя, Симферополя и других.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В форуме заявлены более 160 экспертов из регионов нашей страны В их числе - первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, губернатор Красноярского края Александр Усс, генеральный директор Роскино Евгения Маркова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, руководитель стратегических проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина, член правления International Biennial Association Алиса Прудникова, заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков, продюсер, генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин, главный редактор журнала и издательства "Новое литературное обозрение", соучредитель Фонда Михаила Прохорова, флагманским проектом которого является ежегодная Красноярская ярмарка книжной культуры, член экспертного совета международной ярмарки Ирина Прохорова, генеральный директор Фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, редакционный директор Forbes Николай Усков, пианист и композитор Кирилл Рихтер, художник, организатор фестивалей, куратор выставок и проектов Миша Мост, директор Центрального выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге Павел Пригара, создатель киношколы "Индустрия", продюсер кинокомпании "Водород", которая сняла такие картины, как "Лёд", "Спутник", "Притяжение", "Вторжение", Михаил Врубель, врио исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов, режиссер Государственного Театра Наций, Центра им. Вс. Мейерхольда, Театра.doc, дважды номинант Национальной театральной премии "Золотая маска" Талгат Баталов, историк искусства и куратор публичной программы Музея современного искусства "Гараж", куратор 2-й Триеннале российского современного искусства Анастасия Митюшина, директор Moscow Food Academy Алёна Ермакова и другие.

В рамках программы в арт-резиденции "Каменка" будут работать шесть профильных лекториев, где состоится 12 пленарных заседаний и около 50 тематических сессий, посвящённых развитию 14 направлений креативных индустрий: IT, компьютерная графика и анимация, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, издательское дело, искусство (исполнительские искусства), мода, музыка и саунд-дизайн, компьютерные игры, журналистика и новые медиа. В одной из секций, посвященной работе кино и телевидения, модератором двух дискуссий, организованных в партнерстве с Роскино, станет обозреватель "РГ", автор этих строк - Сусанна Альперина. Речь идет о пленарном заседании "Меры поддержки кино в России: есть ли у макрорегиона Сибирь потенциал для проактивного роста сегмента?" и о круглом столе "Роль кинотеатров в развитии региональных киноиндустрий". Ожидается, что около 10 тысяч человек подключатся к сессиям, дискуссиям и публичным диалогам онлайн. Все встречи будут транслироваться на сайте форума.

Между тем

В дни работы Российской креативной недели в Сибири на разных площадках Красноярска запланирована обширная культурная программа. Так, например, 27 ноября в 19:00 в Малом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится концерт Трио Кирилла Рихтера.

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