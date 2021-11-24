Села Омской области будут развиваться комплексно

Омская область включилась в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Проект стартовал в 2020-м, сделано уже немало. Только в прошлом году на его реализацию было направлено более миллиарда рублей.

В сельских районах Омской области проживают 876 тысяч жителей. Они вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечивают продовольственную безопасность области. Омские продукты сегодня востребованы как в России, так и за ее пределами. Многие хорошо знают "Сибирские колбасы", сыр "Омичка", "Любинскую сгущенку". Качество зерна высоко котируется во всем мире, а мороженое идет нарасхват в китайских магазинах.

- В СФО по производству сельскохозяйственной продукции Омская область стабильно в числе первых, - отмечает региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Несмотря на пандемию, объем производства в 2020 году достиг 100,5 миллиарда рублей. Доля прибыльных предприятий выросла до 87 процентов. И это самый высокий показатель за последние пять лет.

Чтобы сделать жизнь сельчан более комфортной, Омская область стала участником гос-программы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на ее реализацию направили 1 миллиард 83 миллиона рублей, из которых 799 миллионов - средства регионального бюджета, 284 миллиона - федерального. Расходы по обеспечению районов чистой водой Омская область полностью взяла на себя. Только в этом году новые водопроводы появились в четырех поселках. Цена вопроса - 45 миллионов рублей.

Программа будет осуществляться до 2025 года. За это время предстоит выполнить огромный объем работ. Среди главных задач - обновление социальной и инженерной инфраструктур, комплексное обустройство сельских территорий, повышение комфорта и качества жизни селян, содействие их занятости. Один из приоритетов - строительство жилья.

- В прошлом году благодаря бюджетным субсидиям жилищные условия смогли улучшить 99 сельских семей. В этом - процесс продолжается, новоселами стали еще 64 семьи, - сообщила начальник профильного отдела управления развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания ре-гионального минсельхоза Ольга Ващенко. - Объем субсидирования строительства и при-обретения жилья селянами в 2021 году составил 55 миллионов рублей, 90 процентов этих средств поступило из областного бюджета.

В микрорайоне Магистральный районного поселка Павлоградка комплексную застройку ведут поэтапно. В прошлом году здесь построили водопровод, в этом - осуществляют газоснабжение. Когда инфраструктура будет готова, начнут возводить жилье. Такая схема используется и в других районах Омской области.

Одно из важнейших направлений госпрограммы - газификация. В 2020-м голубое топливо стало доступным жителям семи поселков, в этом году к ним добавятся еще три. К концу 2022 года планируется газифицировать семь тысяч домов и квартир в 184 населенных пунктах 23 районов. Общая протяженность сетей превысит 120 километров.

В следующие три года будет также реализована президентская программа бесплатной догазификации, 820 жителей региона уже подали соответствующие заявки.

Одним из самых масштабных направлений стало обновление автомагистралей. Объем дорожного фонда Омской области в этом году превысил 14,2 миллиарда рублей. Возведено три мостовых перехода в Тевризском, Кормиловском районах и Калачинске, отремонтировано 430 километров автотрасс. Строятся дороги и в рамках программы развития сельских территорий. В этом году они появились в одиннадцати муниципальных образованиях, в следующем будет не меньше.

- Речь идет, главным образом, о дорогах, ведущих к сельхозпредприятиям. Это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции на продовольственный рынок и дать новый импульс для развития отрасли, - поясняет Николай Дрофа. - Сегодня в аграрном секторе Омской области реализуются 115 инвестиционных проектов на общую сумму более 23 миллиардов рублей. И это далеко не предел.

Комментарий

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Одно из приоритетных направлений программы развития села - гарантированное водоснабжение. В текущем году в рамках федеральной программы "Чистая вода" на строительство и реконструкцию водопроводов в Исилькульском, Калачинском, Любинском районах области и городе Тюкалинске направлено 420 миллионов рублей. В следующем году объем инвестиций вырастет до 520 миллионов. Обновление коснется еще трех районных водопроводных сетей, завершится реконструкция очистных сооружений в Кормиловском районе. Все запланированные мероприятия позволят к концу 2022 года обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 89,6 процента населения Омской области.