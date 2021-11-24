Создано специальное подразделение туристической полиции

Специализированный взвод отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Новосибирску стал подразделением туристической полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что это уникальное подразделение создано в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований - чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году.

В этот спецвзвод, кроме сотрудников ППС, вошли и сотрудники других подразделений полиции. Претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Им предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов.

Перед ними стоят задачи по обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории региона, патрулированию пешеходных зон и консультированию иностранных туристов.

По словам Ирины Волк, сферой ответственности нового подразделения полиции, помимо сопровождения спортивных и праздничных массовых мероприятий, станет и охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры. Сотрудники туристической полиции также будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов.

Опыт создания туристической полиции уже есть, в первую очередь - в Москве.