Создано специальное подразделение туристической полиции

Новости

Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 21:39
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 21:24
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 21:13
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 21:11
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 21:01
Импорт картофеля в Россию в сентябре этого года вырос в пять раз 20:59
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 20:58
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 20:41
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 20:35
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 20:35
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 20:24
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 20:21
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 20:14
Импортное мясо будет ввозиться по квотам в зависимости от потребности рынка 19:46
Льготные кредиты уже сохранили 270 тысяч рабочих мест 19:38
"Спартак" повел в матче с "Наполи" 2:0 благодаря дублю Соболева 19:30
Акинфеев исполнил песню про российский футбол в образе Боба Марли 19:28
В Словакии из-за пандемии вводят с 25 ноября общенациональный локдаун 19:17
В Москве из-за непогоды перенастроили светофоры 19:15
Правительство поддержало грантами 2 млн рабочих мест 19:08
Глава Минэкономразвития заявил о росте средних зарплат в России 18:53
Опубликованы новые тизеры четвертой "Матрицы" с новыми сценами 18:48
В России увеличат производство медицинского кислорода 18:29
В Крыму впервые провели транскатетерную имплантацию аортального клапана 18:27
Минцифры и Минфин согласовали меры налогового стимулирования в сфере ИИ 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 21:23
Рубрика: Власть

Создано специальное подразделение туристической полиции

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Специализированный взвод отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Новосибирску стал подразделением туристической полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что это уникальное подразделение создано в преддверии проведения крупных международных спортивных соревнований - чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
Нижегородская полиция объявила о поиске дома для собак-пенсионеров

В этот спецвзвод, кроме сотрудников ППС, вошли и сотрудники других подразделений полиции. Претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Им предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов.

Перед ними стоят задачи по обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории региона, патрулированию пешеходных зон и консультированию иностранных туристов.

По словам Ирины Волк, сферой ответственности нового подразделения полиции, помимо сопровождения спортивных и праздничных массовых мероприятий, станет и охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры. Сотрудники туристической полиции также будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов.

Опыт создания туристической полиции уже есть, в первую очередь - в Москве.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров