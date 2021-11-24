Алтайские ученые нашли способ экономить воду при поливе сельхозземель

Ученые Алтайского государственного университета вместе с коллегами из Германии и Казахстана разработали технологию сохранения влаги в почве, которая позволяет поддерживать водный баланс сельскохозяйственных земель. Разработчики уверены, что эта технология будет востребована в разных странах с засушливым климатом.

Как отметили в АлтГУ, с проблемой выращивания сельхозкультур при недостаточном количестве влаги сталкиваются многие страны, особенно в Центральной Азии. Ведь оросительные системы дороги, и их использование существенно повышает себестоимость продукции. Поэтому ученые Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского госуниверситета взялись за создание ресурсосберегающей технологии.

По словам одного из разработчиков, доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрея Бондаровича, задача была без полива постараться сохранить в земле имеющуюся влагу. На сельхозугодьях в Алтайском крае и Казахстане ученые установили автоматические метеорологические станции с датчиками, которые измеряют уровень насыщения почвы влагой на разной глубине и доступность воды для растений. На основе этих данных, поступающих в режиме онлайн на цифровые носители - компьютеры или смартфоны, можно прогнозировать возможную засуху. А также принимать решения по сохранению влаги, например, с помощью технологии ноу-тилл - минимальной обработки почвы.

- Эти исследования проводятся в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая", который призван объединить усилия ученых из разных стран для решения общих задач, - подчеркнули в вузе.