В Центральной детской школе искусств Кемерова ремонтируют концертный зал

"Вторую жизнь" площадка для выступления юных талантов получит благодаря нацпроекту "Культура".

Здесь уже заменили системы отопления, электроснабжения, провели вентиляцию и в целях пожарной безопасности установили систему противодымной защиты. По программе "Доступная среда" специалисты обустроят пандусы, установят поручни с двух сторон для продвижения по концертному залу маломобильных зрителей.

Сейчас в разгаре отделочные работы, строители приступили к обшивке стен звукоизоляционным материалом, реконструкции потолка - в него вмонтируют около 1500 ламп для имитации звездного неба.

Необходимое оборудование в школу уже завезли. Большой мультимедийный экран, софиты и прожекторы, специальные светильники, микшерный и пульт управления светом сделают выступление артистов запоминающимся. Также завезли яркие зрительские кресла, "одежду" для сцены, которая теперь будет с раздвижным занавесом.

Концертный зал станет подарком для педагогов и учащихся не только Центральной детской школы искусств г. Кемерово. Здесь в течение года организуют более 50 концертов, проходят городские и региональные сольные концерты, мастер-классы ведущих педагогов Кузбасса и России, творческие встречи с выдающимися представителями культуры и искусства, курсы повышения квалификации преподавателей, международные конкурсы.

Работы планируется завершить во второй половине декабря, сейчас творческий коллектив продумывает праздничную программу по случаю события.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова