В Сибири банду будут судить за мошенничество с кредитами по телефону

Уголовное дело было заведено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Ущерб от действий телефонных мошенников составил более 1,7 миллиона рублей, при этом суду предстоит рассмотреть 27 томов с материалами полицейского расследования. Оно длилось около года.

По версии следствия, банду в начале 2020 года сколотил 36-летний местный житель, ранее уже судимый. Его подельниками стали приятель и три знакомые женщины в возрасте от 33 до 39 лет. Они арендовали два помещения в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска и с марта начали вести массированный обзвон людей, которые по имеющейся у предполагаемых преступников информации рассматривали возможность получения кредита.

- Злоумышленники убеждали граждан под предлогом оформления кредита сначала компенсировать расходы на комиссию банка за безналичный перевод заемных денежных средств, оплату страхового взноса, выезда курьера. Затем предлагали потерпевшим перечислить денежные средства на подконтрольные лидеру группы счета, - отмечают в региональном ГУ МВД.

Таким образом пятерка мошенников "зарабатывала" больше полугода, однако в октябре правоохранители раскрыли и пресекли их деятельность. При обысках на "рабочих местах" подельников и в их домах были изъяты двадцать банковских карт, более четырех десятков сим-карт, подобие бухгалтерской документации, электронные носители информации и с десяток компьютеров. Все это стало доказательствами по уголовному делу.

Выяснилось, что мошенники выманивали деньги не только у новосибирцев - география преступной деятельности была гораздо шире. Их жертвами стали жители Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Приморского, Камчатского, Пермского и Краснодарского краев, Сахалинской, Амурской, Самарской, Иркутской, Свердловской, Омской областей, Республик Саха (Якутия), Алтай, Хакасия, Бурятия и Ханты-Мансийского автономного округа.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.