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24.11.2021 06:27
Рубрика: Общество

В Омской области открыли "детсады" для бабушек

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 267(8618)
Омские социальные центры открывают отделения дневного пребывания пенсионеров. На днях такая возможность появилась у пожилых людей и инвалидов в Муромцевском районе.
Селяне уже прозвали новую структуру "детсадом для взрослых". Фото: Минтруда Омской области Селяне уже прозвали новую структуру "детсадом для взрослых". Фото: Минтруда Омской области
Селяне уже прозвали новую структуру "детсадом для взрослых". Фото: Минтруда Омской области

Селяне уже прозвали новую структуру "детсадом для взрослых". Здесь старики и люди с ограниченными возможностями могут не только интересно и содержательно провести время, но и пройти оздоровительные процедуры, получить консультацию психолога и юриста. Для жителей отдаленных деревень предусмотрено социальное такси.

Фото: iStock
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- Задача отделения дневного пребывания - сделать так, чтобы люди старшего поколения сохраняли интерес к жизни, могли общаться, проявлять свои способности и таланты. Все это и лежит в основе активного долголетия, - уверена руководитель Муромцевского комплексного центра Ольга Шарышова.

До конца года новая социальная структура вслед за Омским и Муромцевским появится в Называевском районе, а со временем и во всех остальных.

- Я рада, что у моей общительной бабушки появилась такая возможность. Двухнедельная программа оказалась весьма насыщенной - студия творчества, конкурсы, новые друзья. Плюс лечебная гимнастика, фитобочка, массаж. Она сразу помолодела и уже просит повторить курс, - рассказала жительница поселка Лузино Оксана Куликова.

По данным регионального минтруда, в этом году услугой дневного пребывания смогут воспользоваться более тысячи пожилых омичей. В перспективе благодаря нацпроекту "Демография" их станет гораздо больше.

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