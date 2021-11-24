В России создали уникальный пьезоматериал для хирургии и имплантологии

Команда ученых Томского политехнического университета и Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами создали новый материал, способный найти применение в хирургии и имплантологии. Как передает РИА Новости, он совмещает в себе биосовместимость, биоразлагаемость и пьезоэлектрические свойства.

Совместная разработка российских ученых и исследователей из Бельгии, Германии и Португалии может быть использована в инженерии костных тканей, при восстановления хрящей или для создания раневых повязок и шовных нитей. Ведь известно, что электростимуляция позволяет ускорить восстановление переломов, трещин и других костных повреждений.

Не случайно внимание исследователей сегодня привлекают пьезоэлектрические материалы, которые могут преобразовывать механическую энергию в электрическую и наоборот. Однако современная регенеративная медицина предъявляет к материалам и другие требования, например биоразлагаемость и совместимость с тканями организма.

Полимер поли-3-оксибутират давно известен науке, однако команде ученых удалось значительно усилить его пьезосвойства. Для этого был использован биосовместимый наноразмерный восстановленный оксид графена, химические особенности и высокая удельная площадь поверхности которого находят применение для доставки лекарств к нужным участкам организма.

На данный момент разработка проходит биологические исследования, после успешного завершения которых потребуются проведение доклинических испытаний. Имеющиеся результаты работы ученых опубликованы в журнале Nano Energy.