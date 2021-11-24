Вакцинация новосибирцев от COVID-19 набирает темп

Мировой опыт говорит о том, что побороть инфекционные болезни можно только с помощью вакцин. Именно так была ликвидирована угроза распространения на Земле оспы, туберкулеза, холеры и еще целого ряда "бичей человечества". Сегодня системы здравоохранения всех государств планеты решают не менее масштабную задачу - ведут борьбу с COVID-19.

В России ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается острой. Страна переживает четвертую волну болезни, которая характеризуется высокими показателями и заболеваемости, и смертности. За сутки в середине ноября выявлялось до сорока тысяч новых случаев заражения, а число скончавшихся от COVID-19 пациентов превышало 1,2 тысячи.

Федеральные и региональные власти вводят дополнительные ограничительные меры. Так, правительство России внесло в Госдуму РФ законопроекты о введении

QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации, в общественных местах, некоторых видах транспорта и на массовых мероприятиях. Закон планируется ввести с 1 февраля до 1 июня 2022 года. Переходный период до 1 февраля предоставлен россиянам для того, чтобы они успели поставить необходимые прививки.

Ведущие отечественные медицинские авторитеты придерживаются единого мнения относительно необходимости вакцинации. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что завершить пандемию коронавируса на Земле можно, вакцинировав 70-75 процентов населения. Для достижения такого результата в России, по его мнению, прививка должна быть включена в национальный календарь. Пока же в России, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, оба компонента поставили примерно 58 миллионов человек, а это меньше половины населения страны.

Эффективность процесса вакцинации зависит от нескольких факторов. Главные из них - это организация работы всех задействованных для решения проблемы звеньев системы здравоохранения и их обеспечение вакциной. В Новосибирской области органы власти принимают все необходимые меры для того, чтобы эти факторы работали на полную мощность, а у населения не было препятствий для вакцинации.

Что касается наличия необходимых препаратов, то эта проблема решена. В общей сложности в Новосибирскую область поступило 1,23 миллиона комплектов вакцин четырех наименований. Стоит напомнить, что одна из них была разработана в новосибирском наукограде Кольцово.

Серьезным стимулом для увеличения темпов вакцинации против ковидной инфекции стало решение главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова с 12 октября сделать ее обязательной для определенных категорий граждан. К их числу были отнесены сотрудники предприятий торговли и индустрии красоты, спортивных клубов, заведений общественного питания, предприятий транспорта, многофункциональных центров. Затем этот перечень был расширен. В него попали работники гостиниц и курьеры, которые доставляют продукты и непродовольственные товары. За нарушения требования по обязательной вакцинации российским законодательством предусмотрены штрафы по статье 6.3 КоАП. Они составляют от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 тысяч до 500 тысяч руб-лей для юридических лиц.

В ходе совещания в региональном правительстве первый замгубернатора Юрий Петухов подчеркнул важность реализации этого постановления. Он поручил главам муниципалитетов усилить контроль, чтобы обязательная вакцинация таких сотрудников стала полной.

- Главным врачам совместно с руководителями муниципальных образований необходимо в ежедневном режиме проводить мониторинг и анализ прохождения обязательной вакцинации подлежащих ей профессиональных групп, - подчеркнул он.

Особое внимание Юрий Петухов обратил на необходимость вакцинации жителей старшего возраста. Ранее главный санитарный врач региона отмечал, что наибольший уровень заболеваемости зафиксирован среди лиц в возрасте 65 лет и старше. К 12 октября этот показатель составил 3382,63 на 100 тысяч человек, что на 47,4 процента превышает заболеваемость среди всего населения. В связи с этим первый вице-губернатор поручил главам муниципальных образований и главным врачам медучреждений усилить работу с пожилыми. Подключиться к этому процессу должны советы ветеранов.

Сама медицинская процедура становится все более доступной. Сегодня в регионе работает 92 базовых пункта вакцинации, в которых открыто 144 специализированных кабинета. Два с половиной десятка пунктов развернули в торгово-развлекательных центрах Новосибирской области. В одном из них проводится даже организованная вакцинация трудовых коллективов. Одновременно в регионе продолжает работать почти 100 профильных мобильных бригад, которые выезжают на предприятия и организации. Записаться на вакцинацию позволяют 132 виртуальных кабинета, отражающихся в Медицинской информационной системе, а также максимально открываются слоты на сайте Госуслуг.

В регионе приняты дополнительные организационные решения, чтобы вакцинация была жителям максимально удобна. В общей сложности на базе 92 пунктов вакцинопрофилактики открыто 144 кабинета вакцинации, в том числе 85 в областном центре и 59 - в области.

Кроме того, в некоторых поликлиниках начали работать отдельные кабинеты для тех, кто приходит на вакцинацию без предварительной записи. По словам главного врача одной из городских поликлиник Сергея Дорофеева, дополнительные кабинеты необходимы в связи с тем, что в последнее время все больше людей приходят на вакцинацию по "живой" очереди. Такое же решение приняла главный врач другой городской поликлиники Ольга Батищева. По ее словам, это потребовалось в связи с возросшим спросом на вакцинацию. В дополнительном кабинете вакцинируют всех, кто обратился за этой услугой без предварительной записи.

- За ситуацией ведется ежедневный контроль, и, если собирается много людей, информация об этом поступает главной сестре или начмеду, сразу принимаются оперативные решения - добавить еще одного терапевта или подключить дополнительный процедурный кабинет, - подчеркнул главврач Дорофеев.

Ежедневный контроль организации прививочной кампании осуществляют и сотрудники областного министерства здравоохранения. Когда стали появляться жалобы на невозможность записаться на вакцинацию против коронавируса в ближайшие четырнадцать дней, представители минздрава анонимно проверили ситуацию в нескольких учреждениях.

- Мы отслеживаем наличие свободных слотов и кабинетов вакцинации. Там, где видим, что количество обращений растет, открываем дополнительные точки вакцинации. Мой заместитель как "тайный пациент" объезжает медицинские учреждения, чтобы оценить возможность записаться на вакцинацию через регистратуру, а также на портале Госуслуг, - рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Еще один фактор, способствующий росту темпов вакцинации, заключается в повышении информированности граждан о ее ходе. В областном центре управления регионом (ЦУР) отметили, что в октябре заметно увеличилось количество обращений от жителей на тему коронавируса. В связи с этим ЦУР совместно с региональным минздравом начал реализацию проектов в этой сфере. В частности, они запустили проект #вакцинаработает. Это серия видеороликов с участием жителей разных возрастов и сфер деятельности - медицины, спорта, духовенства и других. Они рассказывают, почему решили вакцинироваться от коронавируса и как чувствовали себя после прививки.

Все принятые меры работают и влияют на общий результат. Как сообщил Константин Хальзов, если до 12 октября первым компонентом было привито 768,7 тысячи жителей, то за один месяц, с 12 октября по 12 ноября, - еще 256,3 тысячи. В результате, к середине ноября первый компонент в НСО получило более миллиона жителей. Полный же курс вакцинации прошло свыше 863 тысяч человек.

Напомним, что население региона составляет 2,79 миллиона человек. Главный санитарный врач области Александр Щербатов поставил задачу - добиться коллективного иммунитета в 80 процентов (при подобном расчете учитываются не только вакцинированные, но и переболевшие граждане).

Но этого можно достичь только при бесперебойной работе пунктов вакцинации и открытии дополнительных пунк-тов и кабинетов (при необходимости). Юрий Петухов отметил важность четкого соблюдения сроков обязательной вакцинации, обозначенных в постановления главного санитарного врача области, и особого внимания к гражданам в возрасте 60 лет и старше.

Справка

Записаться на вакцинацию против коронавируса можно в Единой регистратуре, позвонив по номеру 124. Причем не обязательно выбирать "свою поликлинику", к которой приписан житель региона, - открыта запись для всех желающих поставить прививку в поликлинике № 16 на левом берегу Новосибирска и в поликлиниках №№ 27 и 7 - на правом берегу.

Жениться - безопасно!

Загсы обеспечивают санитарную защиту. Зарегистрировать брак в отделах загс Новосибирской области можно, не опасаясь инфицирования. На церемонии допускается присутствие лиц, вступающих в брак, и гостей - не более восьми человек в общей сложности. Потоки участников разных свадеб разводят, чтобы снизить риск контакта. Принимаются все необходимые санитарные меры - от термометрии до дезинфицирующей обработки.