Жителям Крайнего Севера продлили срок получения компенсации за проезд

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. Кто не использовал свое право в 2020-2021 годах, смогут это сделать в следующем.

Право на компенсацию имеют граждане, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, и их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

Если работник не обращается за компенсацией в срок, то она не выплачивается. Однако в правительстве учли, что в последние два года многим пришлось отложить поездки из-за пандемии коронавируса, и снова продлевают период выплат.