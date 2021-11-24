МВД Ингушетии проверит факт избиения подростков полицейским

Подразделение собственной безопасности МВД России по Ингушетии начал служебную проверку действий сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В дежурную часть отделения МВД России по городу Магас поступило заявление от местной жительницы. Она пожаловалась, что на стационарном посту "Алмаз-503", на въезде в город, сотрудник полиции избил ее семнадцатилетнего сына и племянника.

По итогам проверки действиям сотрудника будет дана надлежащая оценка. Сейчас материала переданы в следственные органы.