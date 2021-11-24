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24.11.2021 08:41
Рубрика: Власть

В Нальчике представили проект нового района за 10 млрд рублей

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба главы КБР Фото: Пресс-служба главы КБР
Фото: Пресс-служба главы КБР

В столице Кабардино-Балкарии к 2030 году планируют полностью отстроить новый микрорайон Мэй, который будет оснащен всей социальной инфраструктурой.

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Как сообщили в пресс-службе главы республики, презентация проекта состоялась в ходе визита в регион вице-премьера России Александра Новака в первом объекте нового микрорайона Нальчика - школе №33.

- Проект должен в комплексе учитывать потребности жителей, кроме того, планировка направлена на децентрализацию, то есть социально значимые учреждения не должны быть сосредоточены в одной части района, - отметил глава КБР Казбек Коков.

По словам мэра Нальчика Таймураза Ахохова, общий объем капиталовложений в строительство составит порядка 10 миллиардов рублей. В районе площадью 15,5 гектара появятся два детских сада на 390 мест, поликлиника на 150 посещений в сутки, ФОК, детский игровой комплекс и скейтпарк.

Микрорайон построят в двух километрах от центра Нальчика. Высота жилых зданий будет варьироваться от 9 до 12 этажей. Инфраструктурное развитие микрорайона уже ведется. Здесь проведены водопроводные сети, разбит городской сквер.

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