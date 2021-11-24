Как супруги из карельского поселка шьют народную одежду и делают мед

Разыскивая Светлану и Александра Волковых в поселке Ладва, мы сначала немного заплутали, поехали не на ту сторону реки. Пришлось спрашивать местных жителей. У тех был однозначный ориентир: повернете налево - и самый красивый дом - Волковых.

Действительно - самый красивый. Двухэтажный, с большими окнами и деревянным настилом. Вокруг ухоженный сад, цветники. Хозяйка вышла к нам в длинном платье, напоминающем сарафан, и русском головном уборе. Поверх накинуто и стеганое пальто.

- Я всегда так дома одеваюсь, - предугадала вопрос Светлана Волкова. - Ко мне заходят соседи и спрашивают: чего ты такая нарядная? А мне нравится.

Необычные наряды в русском и карельском стиле - особая страсть Светланы Волковой. Окончила курсы кройки и шитья в девяностых, когда начиналась безработица. Шила себе и детям. А народными мотивами заинтересовалась уже на пенсии.

- В первом же костюме вышла на улицу. Сначала в поселке удивлялись, а сейчас привыкли. Наши местные мужчины просят, чтоб я всегда так ходила. У меня даже ладвинские женщины наряды стали покупать.

- И носят?

- Да, вижу их.

- Ваши наряды - не чистая копия, не музейная, а приближенная к жизни.

- Так и есть. Народное в основном делают для сцены. А мне хотелось в нашем красивом доме в сарафане ходить. Помню свою бабушку и ее наряды - темная юбка, куча подъюбников. Моя сестра, которая старше, говорит, что ее тоже в детстве одевали в сарафаны, их называли "юбки на лямочках". Меня уже наряжали по-другому, по-современному.

В доме Волковых весь второй этаж - мастерская Светланы. Огромный стол, заставленный швейными машинками, оверлоком и другим швейным оборудованием. На полках множество журналов с выкройками. И святая святых - гардеробная, от обилия нарядов в которой просто дух захватывает. Платья, костюмы, стеганые фуфайки... Я и сама не удержалась - примерила.

Светлана показывает платья и рассказывает, чем ткань еще советских времен отличается от нынешней. Она не теряет цвет и текстуру. Платье из нее даже после многократных стирок выглядит свежо и ново.

Народные платья и костюмы не будешь носить с обычной обувью. Нужна особенная, в подобном ретро-стиле. Такие туфли и ботиночки мастерица покупает на блошиных рынках и в соответствующих магазинах. Получается у нее законченный образ.

- С наступлением холодов берусь за шитье. Не привыкла сидеть без дела. Да и удовольствие от этого получаю, - говорит Светлана. - А весь летний период - медовые заботы.

Пчеловодством увлекается Александр. Когда встречал нас, сразу же его узнала. Такого колоритного пчеловода, участника всех карельских ярмарок нельзя не запомнить: статный, с окладистой бородой да еще и в национальной рубахе.

- Сначала не очень хотел носить ее, - смеется Светлана. - Но я считаю, что у нас должен быть свой стиль, отличие. Теперь надевает с удовольствием.

Мы сидим на просторной кухне Волковых с русской печью и пьем чай с ароматным янтарным медом. Хозяйка угощает собственной пастилой из ягод, калитками с картошкой и пшеном.

Интерес к пчеловодству у Александра появился еще в школьные годы, но серьезно он к этому пристрастился, когда вышел на пенсию. Много читал, изучал, пытаясь опираться в первую очередь на опыт северо-западных, а не южных пасечников. Вот только крупных пчеловодов в Карелии не так много. В основном это фермеры и дачники, которые заготавливают мед понемногу, для себя. Есть и те, кто проходит курсы пчеловодов в Петрозаводске, из них, по статистике, пятая часть пытается заняться пасекой, но остаются в деле процентов пять. Труд этот не из легких, особенно в наших холодных краях.

- Мед продаем сами, с пасеки выходит около тонны. Считается хорошим результатом получить 35 килограммов с одной пчелиной семьи, - рассказывает Александр. - Вначале пасека была просто реализацией желания чем-то заниматься, а когда стало получаться, начала приносить еще и заработок. Но главное - это способ продлить жизнь на пенсии.

Такие они - Волковы из Ладвы. Знакомы друг с другом уже больше полусотни лет. Каждый год отмечают 22 февраля - день, когда девятиклассник Саша впервые пошел провожать Свету. С тех пор они неразлучны. Вместе ходили в школу, вместе уехали в Петрозаводск, выйдя на пенсию, вернулись в родной поселок и построили здесь прекрасный дом - чтобы шить, добывать мед и радоваться жизни.