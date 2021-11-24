На Кубани власти эффективно поддерживают малый и средний бизнес

За первое полугодие количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае приросло более чем на 60 тысяч человек. В ней трудятся почти 950 тысяч кубанцев. Регион по этому показателю вышел на четвертое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Но даже на фоне такого заметного роста прибавление численности самозанятых выглядит настоящим взлетом. За девять месяцев этого года она выросла почти в три раза - с 42 до 120 тысяч. Соответствующий план, установленный для Краснодарского края в 2021 году, перевыполняется в 3,5 раза. По количеству самозанятых край - пятый в стране (впереди, кроме двух столиц и Московской области, лишь Республика Татарстан). Таковы в крае промежуточные итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Конечно, материальная сторона здесь главная. Но, как показала практика, одной лишь финансовой помощи недостаточно. Субъекты МСП, как и самозанятые граждане, нуждаются также в консультативной, информационной поддержке. Все это учтено в региональных проектах. Их названия говорят сами за себя: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Между департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и Минэкономразвития России заключены соглашения об их реализации. Для достижения результатов, предусмотренных региональными проектами, в 2021 году из краевого и федерального бюджетов выделено 699,2 миллиона рублей.

В крае действует целая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках региональных программ развития МСП в разные годы созданы краевые унитарные некоммерческие организации: "Фонд развития бизнеса", "Фонд развития инноваций", микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства", а также Фонд "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства". Востребованность услуг, оказываемых этими организациями, среди предпринимателей весьма высока.

Так, Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы по 20 программам. Процентная ставка сейчас - от 0,1 до 4,25 процента на сумму до пяти миллионов рублей сроком на три года. За девять месяцев с.г. выдано 712 займов на 1363,3 миллиона рублей.

В Краснодарском крае действует инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

За тот же период Фонд развития бизнеса в рамках гарантийной поддержки выдал 179 поручительств 165 субъектам МСП на общую сумму 1231,96 миллиона рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты в объеме свыше 3310 миллионов рублей. Центр поддержки экспорта оказал содействие выходу на иностранные рынки 50 субъектам МСП. За девять месяцев объем их экспорта составил 23,2 миллиона долларов. Фонд развития инноваций, осуществляя консультативное и организационное сопровождение, оказал поддержку 36 субъектам инновационной деятельности.

Эта работа проходит в атмосфере повышенного внимания к сфере малого и среднего предпринимательства со стороны краевой власти. Так, проблемы его поддержки и развития рассматривались недавно, с промежутком в две недели, на планерном совещании в ЗСК и в администрации региона.

На планерке в краевой администрации губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что по антикризисным программам с начала пандемии под минимальный процент выдано более 700 займов на миллиард рублей. "Мы заинтересованы в том, чтобы процедура получения мер поддержки на муниципальном и региональном уровнях была максимально прозрачной, и у наших предпринимателей не возникло проблем с их оформлением", - сказал глава региона.

В краевом парламенте отмечалась эффективность сложившейся системы поддержки бизнеса. Но спикер ЗСК Юрий Бурлачко обратил внимание и на низкий процент договоров займа с самозанятыми: "По количеству действующих договоров займа, заключенных между Фондом микрофинансирования и субъектами малого и среднего предпринимательства, план перевыполняется на 72,6 процента. При этом показатель по предоставлению займов для самозанятых выполнен лишь на 35,2 процента".

По мнению руководителя профильного департамента Василия Воробьева, одна из причин этого - в недостаточном информировании самозанятых.

Председатель ЗСК подчеркнул, что поддержка этой категории предпринимателей сегодня является актуальной, поэтому депутатский корпус в рамках проведения традиционных дней муниципальных образований в ЗСК будет рекомендовать органам местного самоуправления активнее информировать самозанятых о существующих мерах поддержки.

Кстати, дни муниципальных образований, проводимые краевым парламентом, стали действенной формой поддержки экономики на местах. Ведь в этих случаях рекомендации даются исходя из конкретной ситуации, после ее профессионального анализа.

Бизнес должен быть ориентирован не только на получение выгоды, но и направлен на решение социальных проблем граждан

В прошлом месяце депутаты выезжали в Армавир. Юрий Бурлачко и другие парламентарии побывали, в частности, на предприятии "Горница". Завод по производству литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием относится к разряду среднего бизнеса. Предприятие основано в 2015 году, но период его становления не затянулся. Компания получила 20 миллионов рублей по программе господдержки Фонда развития промышленности края "Бизнес Оборот", что позволило закупить современное оборудование, нарастить объем и расширить ассортимент продукции. Кроме того, "Горница" является участником конкурса в области качества "Сделано на Кубани". Это дает ряд привилегий, например возможность получать займы по пониженной ставке. В 2020 году предприятие стало участником регионального проекта "Производительность труда". А в июле с.г. компания подписала соглашение о реализации инвестпроекта по производству в Армавире изделий из стекла, что даст городу 80 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей.

Поддержка бизнеса и отдача от него - все по большому счету. Такова тенденция в целом по краю. Что же касается Армавира, то итогом дня муниципалитета стал, по традиции, "круглый стол", проводимый в стенах краевого парламента. Руководителям города предложен комплекс мер, способствующих повышению темпов его социально-экономического развития.

Среди рекомендаций в последнее время все настойчивее звучит тема социального предпринимательства. Оно, по словам спикера ЗСК, становится новым трендом развития кубанской экономики.

Позиция

Юрий Бурлачко, председатель Законодательного Cобрания Краснодарского края:

- Практика социального предпринимательства давно устоялась и представлена во всем мире. В нашей стране это направление еще достаточно молодо и находится на стадии становления.

В 2019 году мы сделали важный шаг к появлению этого вида бизнеса на Кубани - утвердили изменения в краевой закон "О развитии малого и среднего предпринимательства", закрепив в нем новое понятие. Считаем, что социальное предпринимательство должно стать одним из трендов развития экономики Краснодарского края. Бизнес должен быть ориентирован не только на получение выгоды, но и направлен на решение социальных проблем граждан, на помощь людям незащищенных социальных слоев. Эту миссию и призваны выполнять организации, реализующие модель социального предпринимательства. Они решают важные задачи, в том числе по трудоустройству людей, нуждающихся в особой поддержке, таких как инвалиды, беженцы, малоимущие, выпускники детдомов и другие.

Задача краевых властей - оказывать поддержку этим организациям и предпринимателям, на что в конечном итоге и была нацелена наша инициатива о внесении изменений в профильный закон. Принятые поправки обеспечат прямую и непосредственную помощь со стороны государства не только бизнесу, но и самим людям, которые по разным обстоятельствам оказались в тяжелом материальном или социальном положении или имеют проблемы со здоровьем.

Одним из инструментов реализации новых норм закона стало создание перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социальных предприятий. Сейчас в него включено 50 предприятий. Соответствующий плановый показатель на Кубани в 2021 году перевыполнен почти в три раза. Эта работа будет продолжена.

Тем, кто включен в перечень, будут оказаны комплексные услуги, в числе которых и предоставление финансовой поддержки в виде грантов. В декабре на эти цели будет направлено более восьми миллионов рублей.

Одним из действенных инструментов стало проведение форума "Бизнес без границ", программа которого помогает снять барьеры для раскрытия потенциала в людях с ограниченными возможностями. В первом форуме, прошедшем в конце прошлого года, приняли участие более четырехсот человек.

Мы объективно оцениваем результаты своей деятельности и понимаем, что 50 предприятий, включенных в перечень, - не предел. Нам есть еще куда расти и есть зачем. Сейчас в крае сформирован эффективный механизм развития и укрепления экономики, поддержки граждан. Депутатский корпус вместе с отраслевыми органами исполнительной власти края направляет все усилия на его совершенствование.