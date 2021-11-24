СПбГАСУ принял чемпионат по BIM-технологиям

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет уже в третий раз принял всероссийский BIM-чемпионат в рамках проекта BIM-ICE. В состязании участвовали семь команд из ведущих технических вузов страны. Генеральным партнером выступило Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). О том, зачем нужен такой чемпионат и как студентов обучают BIM-технологиям, рассказал "РГ" директор лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ Денис Нижегородцев.

Денис Валерьевич, в чем заключалось состязание?

Денис Нижегородцев: В чемпионате участвовали команды по девять человек, состоящие из студентов и магистрантов. В состав каждой команды входили архитектор, инженер-конструктор, инженер отопления, инженер вентиляции, инженер водоснабжения и водоотведения, BIM-координатор, инженер организации строительства, сметчик. В течение трех недель совместными усилиями участники каждой команды создавали цифровую информационную модель здания и проектную документацию. Следовало продумать все, начиная от этапа архитектурной концепции и заканчивая расчетом сметной стоимости и календарным планированием процесса строительства. Это была титаническая работа. В частности, участники чемпионата представляли расчеты и проекты несущих элементов, инженерных сетей, отопления, вентиляции, водоснабжения, электросетей. Финалом стала презентация проектов и их защита.

Создавались какие-то абстрактные объекты?

Денис Нижегородцев: У всех команд было одно задание - разработать модель транспортно-пересадочного узла в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. За ходом чемпионата следили представители строительных и проектных организаций, городской администрации, им показались перспективными некоторые решения, предложенные студентами. Изначально у нас не было цели практически реализовывать проекты команд. Но если цифровыми моделями ребят заинтересуются какие-то организации, то есть шанс, что их реализуют.

В СПбГАСУ созданию цифровых моделей в строительстве обучают только архитекторов или других специалистов тоже?

Денис Нижегородцев: Такая подготовка идет почти на всех специальностях. С BIM-технологиями знакомят студентов, обучающихся не только архитектурному или строительному проектированию, но и проектированию инженерных систем, электрических сетей. Изучают работу с цифровыми моделями зданий будущие сметчики, специалисты по календарному планированию строительства. Есть это направление в учебной программе студентов, изучающих техносферную безопасность и проектирование автомобильных дорог, мостов, тоннелей.

Практически все ведущие строительные компании уже используют BIM для проектирования объектов, но при эксплуатации готовых домов эта технология почти не применяется. Учат ли студентов СПбГАСУ использованию BIM на протяжении всего жизненного цикла зданий?

Денис Нижегородцев: Да, конечно. Глубже всего применение BIM-технологий на готовых объектах развито на направлениях, связанных с проектированием инженерных систем, вентиляции, водоснабжения. Это управление индивидуальными тепловыми пунктами, водомерными узлами, то есть то, с чем каждый день сталкиваются ТСЖ, ЖК и ЖСК, а также поставщики ресурсов. Эксплуатация готовых объектов активно изучается и на направлениях подготовки, связанных с дорожным строительством.

В меньшем объеме применение BIM при эксплуатации объектов капитального строительства изучают студенты на архитектурном и на строительном проектировании. Кроме того, у нас есть отдельная специальность "38.03.10 - Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", которая связана с управлением недвижимостью, там также эти вопросы поднимаются.

BIM-технологии со следующего года будут обязательны при строительстве объектов госзаказа. В связи с изменениями законодательства меняется ли учебная программа?

Денис Нижегородцев: У нас каждый год происходят изменения, мы актуализируем учебную программу, преподавательский состав проходит повышение квалификации по BIM, знакомится с обновлением программных продуктов.

BIM подразумевает использование разнообразного программного обеспечения. У вас есть какой-то золотой стандарт или вы знакомите студентов со всем спектром программ?

Денис Нижегородцев: Мы рассказываем учащимся обо всем ПО, в том числе и об отечественных продуктах, таких как Renga, Nanocad, SmetaWIZARD. У нас нет ограничений по количеству программного обеспечения. Некоторые учебные дисциплины специально направлены на то, чтобы студенты знакомились с разнообразным софтом. Есть предметы, на которых учащиеся сами выбирают, в какой программе работать. К примеру, при проектировании несущих конструкций студенты на свое усмотрение могут использовать Revit, Renga или Tekla. В вузе всячески поддерживается тренд на то, чтобы студенты ознакомились с максимумом программных продуктов. BIM-технологии стремительно развиваются. Чтобы быть высококлассным специалистом в этой области, необходимо следить за обновлениями и выбирать те инструменты для работы, которые дают больше всего возможностей и эффективности в решении конкретных задач.