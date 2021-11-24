В Карелии в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Карелии в ДТП с туристическим автобусом пострадали шесть пассажиров. Пятерых из них отправили в лечебные учреждения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Напомним, ЧП произошло в среду около 11 часов. В автобусе, который двигался в сторону Сортавалы, ехали 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. Туристы - студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие.

Водитель после поворота не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся набок. Помощь потребовалась шестерым туристам. У четверых - легкие травмы, но их госпитализировали. Всех остальных разместили во временном пункте обогрева в Сортавале.

По факту случившегося проводится проверка.