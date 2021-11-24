В карельском отдаленном поселке закрылся единственный магазин

В поселке Кудама Пряжинского района закрылся единственный продуктовый магазин. Местные жители остались без возможности купить необходимые товары.

Магазин принадлежал предпринимателю, который развивал здесь еще и туристический бизнес. Но в связи с пандемией решил приостановить эту деятельность, а заодно и работу торговой точки.

Люди в недоумении. Как быть? Ближайший магазин находится километрах в двадцати. Добраться туда не каждый может. В Кудаме живут в основном пенсионеры, и мало у кого из них есть автомобили.

Жителям предложили альтернативный вариант - автолавку. Но машина небольшая, много продуктов туда не помещается. Поэтому пенсионеры вынуждены за полчаса до ее прибытия занимать очередь, чтобы успеть купить нужное. Не все же собственную картошку есть. Хочется творог, сметану, сладости.

- Без магазина приходится мерзнуть в ожидании автолавки. И это еще не зима, когда будет темно, снегу по колено, - сетуют местные жители. - И это еще хорошо, если машина с продуктами доедет к нам, не завязнет в сугробах.

Вместе с Кудамой осталась без магазина и деревня Лахта. А когда-то их здесь было целых три, вспоминает староста Иван Макаров.

Надо сказать, закрытие торговых точек в небольших населенных пунктах - событие не такое уж и редкое в республике. Подобная ситуация сложилась, например, в деревне Большие Горы Олонецкого района. Здесь магазин давно на замке. Немногочисленным местным жителям - по большей части пожилым людям - остается только закупать продукты в поселке Видлица, что в 17 километрах. Но туда тоже надо добраться. Автобус давно не ходит, вся надежда на соседей со старенькими автомобилями. Они и себе продукты привезут, и соседей в беде не оставят.

Приезжает и автолавка. Но, как считают пенсионеры, все здесь с наценкой. А пенсии у них небольшие, каждая копейка на счету. Так что в Видлице жители Больших Гор приобретают продукты впрок, в том числе и хлеб. А чтобы не пропадал, хранят его в морозильнике.

Власти Карелии о проблеме знают. Более того, у них есть даже список труднодоступных населенных пунктов, в которых закрылись магазины.

- Организация доставки продуктов населению в отдаленные пункты находится в ведении муниципалитетов, это их полномочия, - говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский. - Для финансирования есть два пути: по линии самого муниципалитета или с привлечением федеральных денег в рамках национального проекта, которые мы регулярно до них доводим. Механизм разработан и обкатан. Предприниматели, доставляющие продукты в поселки и деревни, потом предоставляют чеки на горючее, маршрутные листы и получают компенсацию затрат. Особенно активно этим пользуются в Медвежьегорском, Лоухском, Питкярантском районах. Другие не так активны. Мы намерены выяснить, почему не используют данный механизм во всей республике.

Что касается Кудамы, то, по словам замминистра, некий предприниматель из Петрозаводска готов возить туда продукты, он взял бы и региональную субсидию на приобретение автолавки. Но так как зарегистрирован в Петрозаводске, в Пряжинском районе деньги ему не хотят выделять. Виктор Свирский договорился о встрече с ним, чтобы сообща найти решение.

Пока в поселок регулярно приезжают две автолавки - продуктовая и почтовая. Дорогу к Кудаме обещают постоянно чистить и содержать в нормативном состоянии даже в снегопады. Стационарный же магазин, по предварительным данным, откроется в марте будущего года.

А как у соседей?

Специальные меры поддержки сельской торговли ввели в Вологодской области. По словам заместителя губернатора Виталия Тушинова, это единственный регион, в котором действует нулевая налоговая ставка на имущество в сфере сельской торговли площадью до 200 квадратных метров. В районных центрах ставка снижена до 0,4 процента.

На Вологодчине разработаны и другие меры поддержки. Например, правительство субсидирует приобретение автолавок, а это 90 процентов затрат.