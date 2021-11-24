В Ленобласти в мае 2022 года начнут принимать карту "Тройка"

В Ленинградской области в общественном транспорте заработает карта "Тройка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

Сейчас в ряде автобусов, курсирующих по территории Ленинградской области, а также в электричках, можно расплатиться картой "Подорожник", которая принимается в общественном транспорте Петербурга.

Власти Ленобласти заинтересованы во внедрении "Тройки" из-за ее широкого использования, карту применяю в Москве, Подмосковье, а также Тверской и Калужской областях.

Ожидается, что "Тройка" заработает в регионе уже к маю 2022 года.