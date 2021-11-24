В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых

Совершеннолетние студенты, а также граждане старше 60 лет в Ленинградской области будут обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующее решение принято региональным управлением Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного санитарного врача Ленинградской области Ольги Историк, прозвучавшем на заседании правительства субъекта.

По словам Историк, в категории граждан старшей возрастной группы, привиться в первую очередь необходимо людям с хроническими заболеваниями, они в особой группе риска. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть медотводы.

На госслужбе много сотрудников старше 60 лет. Ольга Историк отметила, что эта категория граждан должна была вакцинироваться еще раньше, когда в регионе прививки обязали сделать чиновников.

Сейчас, по оценкам регионального управления Роспотребнадзора, прививки сделали около половины жителей старше 60 лет.

Совершеннолетние студенты должны быть вакцинированы независимо от того, по какой форме они обучаются, в очной или, например, в вечерней. Исключение сделано лишь для обладателей медотводов.