В Петербурге неизвестные обстреляли туристический автобус

Полиция Петербурга устанавливает причастных к повреждению туристического автобуса в Невском районе Санкт-Петербурга. Накануне он был припаркован у дома 42 по Дальневосточному проспекту, а около шести часов вечера водитель обнаружил разбитые стекла и отверстия от пневматического оружия.

- Водитель обнаружил пять поврежденных стекол в салоне с правой стороны, - рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельство произошедшего, сумму материального ущерба, а также лиц, причастных к данному инциденту.

Автобус принадлежит женщине - индивидуальному предпринимателю 1958 года рождения.

По результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.