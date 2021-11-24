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24.11.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

В Петербурге неизвестные обстреляли туристический автобус

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга устанавливает причастных к повреждению туристического автобуса в Невском районе Санкт-Петербурга. Накануне он был припаркован у дома 42 по Дальневосточному проспекту, а около шести часов вечера водитель обнаружил разбитые стекла и отверстия от пневматического оружия.

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- Водитель обнаружил пять поврежденных стекол в салоне с правой стороны, - рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельство произошедшего, сумму материального ущерба, а также лиц, причастных к данному инциденту.

Автобус принадлежит женщине - индивидуальному предпринимателю 1958 года рождения.

По результатам проведенной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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