В Петербурге теперь есть клиника, в которой применяют новейшие хирургические методики без разрезов

В хирургическом отделении Многопрофильной клиники "Сестрорецкая" (МКС) с открытия появилась традиция: дарить пациенткам после операции цветы. Вчера была операция, а утром, во время врачебного обхода дамы получают от хирурга букет. В знак того, что начался новый период жизни - без мучившей женщину проблемы со здоровьем. А применение высоких технологий позволяет снизить срок госпитализации до двух дней, и практически во всех случаях операции выполняются малотравматично. Необходимость в снятии швов теперь вовсе отпала.

В клинику приезжают пациенты как из регионов РФ, так и из стран Европы. Фото: Архив МКС

О современных подходах "РГ" попросила рассказать Бориса Цивьяна, заведующего гинекологическим отделением МКС, профессора кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова, действительного члена Американской Ассоциации гинекологов-лапароскопистов.

Вы - один из самых востребованных петербургских хирургов. В государственной клинике, где вы также работаете, чтобы попасть к Вам на операцию, нужно долго ждать очереди. А в МКС?

Борис Цивьян: В МКС можем быстро обследовать пациента, всего за несколько часов. А выполнение операции в этот же день без длительных ожиданий - абсолютная реальность! Нахождение в клинике займет всего один-два дня благодаря применению самых современных европейских протоколов лечения.

Эмоции у пациентов - позитивные. Многие признаются, что и не поняли, где находились, то ли отель, то ли санаторий. А особенно востребованы операции по лечению миомы матки, бесплодия и опущения половых органов.

Клиника многопрофильная: оперируем по таким направлениям, как флебология, урология, травматология, гинекология, планируется и пластическая хирургия. С нами сотрудничают врачи с мировым именем из других стран.

Борис Цивьян: Успех — это преждевсего команда. Фото: Сергей Николаев/РГ

Вы беретесь даже за такие сложные операции, от которых отказываются в других клиниках?

Борис Цивьян: Как раз недавно был подобный случай - пациентка весом 160 килограммов. Операцию проводили на роботе, без швов. Оперируем и пациенток старшей возрастной категории, за 80 лет.

Успех - это прежде всего команда. Все наши хирурги прошли школу научно-практической подготовки, защитили диссертацию. Они знают иностранный, умеют работать с научной литературой, открыты для познания нового. Все стажировались в ведущих мировых клиниках.

Второе - оснащение. У нас - по последним стандартам. Эндоскопическое оборудование, например, позволяет проводить и 3D-визуализацию, что обеспечивает еще большую точность. Робот - новейшей модификации (на нем уже осуществили 600 операций). Оперблок уникальный, с системой так называемых ламинарных потоков, позволяющей быстро забирать воздух из помещения, стерилизовать его и отправлять обратно. Это исключает риск инфицирования.

Если тридцать лет назад выбора у пациента не было: только разрез, то теперь предлагаем несколько вариантов, и каждый - с применением щадящих, органосохраняющих технологий. Мы о таком и мечтать не могли. Медицина изменилась фантастически!

Вы упомянули, что берете очень возрастных пациентов на операции. Правда?

Борис Цивьян: Когда первый раз был на стажировке в израильской клинике, то удивился, сколько там пациентов 95+, и хирурги не боятся их оперировать. Мне сказали: хороший врач должен знать, как минимизировать риски. Теперь возрастной пациент - обыденность.

С возрастом многие женщины сталкиваются с недержанием. И - не обращаются к врачу, считая ситуацию безысходной.

Борис Цивьян: А мы делаем щадящие операции, позволяющие быстро и комфортно полностью справиться с проблемой.

Кстати

Фото: Сергей Николаев/РГ

За разработанные методики ваша хирургическая бригада получила патенты. Какие?

Отвечает Кристина Мекошвили, руководитель хирургического центра, к.м.н.:

- Самое популярное вмешательство - удаление миомы без разреза брюшной стенки. Подобные операции мало распространены, в России их выполняют единичные специалисты. Наш патент получен за новую технику проведения вмешательства вагинальным доступом, которая позволяет удалять и сложно расположенные узлы без разрезов на передней брюшной стенке. У нас уже сотни прооперированных затем родили детей.

Выполняют ли у вас операции, если женщина с миомой матки не планирует в дальнейшем беременность, но хочет сохранить матку?

- По желанию пациентки возможно провести операцию по удалению миомы с сохранением матки, даже если в дальнейшем не планируется беременность. В таких случаях мы блокируем сосуды матки титановыми клипсами, за счет чего операция проходит фактически без кровопотери, а в дальнейшем снижается риск рецидива заболевания.

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