В Петербурге девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетней девочки. Ребенку вызвали "скорую", но родители отказались класть дочь в больницу, сообщили в СК.

Накануне трагедии девочка как обычно была в детском саду. Воспитатели позвонили родным, сообщили, что ребенку стало плохо из-за болей в животе.

Девочку забрали домой, вечером вызвали "скорую". После отказа от госпитализации малышке стало хуже. Родители повторно вызвали медицинскую бригаду. Врачи пытались реанимировать ребенка, но оказались бессильны.

Причина смерти выяснят в ходе экспертизы. Также будет устанавливаться, мог ли ребенок выжить, если бы его вовремя отправили в больницу.