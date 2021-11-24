В Петербурге вдову рэпера Картрайта оставили под домашним арестом

Второй апелляционный суд общей юрисдикции проверил законность постановления Санкт-Петербургского городского суда в отношении Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве мужа - рэпера, который был известен под именем Энди Картрайт. В конце октября городской суд изменил Кохал меру пресечения - домашний арест вместо содержания под стражей.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, "следствие приняло затяжной характер", поэтому Кохал помещена под домашний арест сроком до 30 января 2022 года.

- Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи, - уточнили в пресс-службе. - Кохал выпущена из-под стражи в зале суда.

Сторона обвинения при этом настаивала на продлении для вдовы рэпера срока содержания под стражей, поэтому обжаловала решение суда. Однако Второй апелляционный суд подтвердил его законность.

Напомним, останки Энди Картрайта были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге в июле 2020 года. Его супруга Марина Кохал призналась, что расчленила тело, так как не хотела, чтобы общественность узнала о предполагаемой смерти Картрайта от наркотиков. Подлинная причина смерти Александра Юшко (настоящее имя музыканта) не установлена до сих пор.