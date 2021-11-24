В Петербурге запустят проект "дворник-шеринга"

Нынешней зимой в Петербурге запустят необычный проект. Власти называют его "дворник-шеринг". Суть - в привлечении всех желающих к уборке снега на внутриквартальных территориях.

Эксперимент начнется с Калининского района. Здесь готовы оплатить работу до ста "внештатных снегоборцев".

Как объясняет вице-губернатор Анатолий Повелий, во время залповых снегопадов неравнодушные жители смогут выйти на помощь дворникам и получить деньги за уборку снега. Заработать можно будет около тысячи рублей в день. Рассчитываться с помощниками коммунальщиков предполагается по формуле "утром работа - вечером деньги".

Оператором программы "дворник-шеринг" выступят районное жилищное агентство и городские жилкомсервисы: помощники коммунальщиков смогут направить документы на заключение договора подряда в кадровые службы даже дистанционно.

- В условиях дефицита трудовых ресурсов важно находить дополнительные резервы для эффективной работы коммунальных служб города, благоустройства территории, формирования безопасной, комфортной среды, - заключает Анатолий Повелий.

Прямая речь

Олег Зотов, председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга:

- С началом снегопадов коммунальные службы вряд ли будут отказываться от дополнительной помощи, при этом неравнодушные петербуржцы получат возможность дополнительного заработка за уборку городских улиц. Проанализируем, как будет выполняться программа, в случае, если эксперимент станет успешным, будем его тиражировать.