В Петербурге женщина упала в шахту лифта в торговом центре

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с несчастным случаем в ТРК "Континент". По неизвестным причинам лифт в торговом комплексе рухнул с четвертого этажа, 25-летняя женщина, которая в нем находилась, получила травмы. Однако персонал ТРК на инцидент не отреагировал. Пострадавшая пыталась выбраться самостоятельно, сумела попасть из кабины в лифтовую шахту, но дальше пути не нашла и провела там ночь.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению федерального законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования, - отметили в прокуратуре. - По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пострадавшая была госпитализирована и в настоящее время находится в больнице.