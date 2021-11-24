В Поморье бизнесу снизят ставки налога на имущество

В Архангельской области планируют снизить ставки налога на имущество организаций для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Соответствующий законопроект внес в областное Собрание депутатов губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Дополнительные меры поддержки разработаны для бизнеса, который пострадал от антикоронавирусных ограничений. Так, ставки по упрощенной системе налогообложения будут снижены для 14-ти видов деятельности. В список вошли общепит, сферы туризма, культуры, IТ-технологий, спорта, а также предприятия по организации досуга, розничной торговли на труднодоступных территориях и многие другие. В целом льгота коснется более 4,2 тысяч предприятий региона.

- Мы понимаем тяжелую ситуацию в бизнесе и, несмотря на выпадающие доходы областного бюджета, снижаем налоговые ставки до минимальных по определенным отраслям. Это продолжение работы по созданию благоприятных условий для бизнеса. В настоящее время уже действует преференциальный режим для резидентов Арктической зоны и ТОСЭР "Онега", а также для организаций, работающих в сфере переработки ТКО, - отметил министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников.