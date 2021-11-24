В Выборге выясняют, почему онкобольная сама себя оперировала

История о том, что 91-летняя жительница города Выборга, не дождавшись врачей, сама себе сделала операцию, вызвала широкий общественный резонанс. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело, власти региона начали проверку.

Все началось с поста в социальных сетях известного выборгского врача Виктории Шутовой. Она сообщила, что у 91-летней пенсионерки, к слову, пережившей блокаду, был диагностирован асцит - это скопление жидкости в брюшной полости. Он появился как осложнение от онкологического заболевания. Жидкость выпускается хирургическим путем, операция несложная. Блокаднице назначили дату операции. В местной больнице при госпитализации, как и везде сейчас, надо сдавать тест на коронавирус. ПЦР оказался положительным. Пожилой женщине отказали в госпитализации, и она вернулась домой, а через несколько дней, не в силах терпеть боль, сама себя прооперировала. Как смогла. На фоне общественного резонанса пожилую женщину госпитализировали, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен сообщила, что пенсионерке предлагали другой вариант - провести операцию в Тосно. Дело в том, что в тосненской больнице, переведенной под лечение больных с коронавирусом, хирургические вмешательства пациентам с COVID-19 проводятся.

Но родственники отказались. Власти региона призвали не винить в сложившейся ситуации близких пенсионерки. Дело в том, что Тосно находится от Выборга на расстоянии около 200 километров. Выдержать такую поездку в 91 год физически сложно, тем более больному человеку.

Так или иначе, бабушку после отказа в госпитализации перевели на амбулаторное наблюдение. Ее регулярно должен был навещать врач. Пожилая женщина, как следует из первых результатов проверки областного комитета по здравоохранению, еще дважды сдавала тест на коронавирус. Но результаты оказывались положительными, путь в больницу рядом с домом был закрыт.

СК по Ленинградской области видит в случившемся признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве выясняют, была ли возможность у местной системы здравоохранения хоть как-то помочь пенсионерке. Следователи изъяли медицинскую карту пациента в Выборгской межрайонной больнице, где бабушка дважды проходила лечение в связи с онкологическим заболеванием.

СК видит в случившемся признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Получала ли пенсионерка обезболивание, вопрос тоже сложный. Процедура получения лекарств, являющихся рецептурными, довольно сложная. Сейчас во всех районах Ленобласти, в том числе и в Выборге, оказывается паллиативная помощь. Всего по региону развернуто 482 койки для таких пациентов. Получить направление на паллиативную помощь можно от врача, при этом необходимо согласие самого пациента. Выясняется, предлагали ли онкобольной переждать сложный период в местных хосписах и есть ли у таких учреждений возможность принимать пациентов с коронавирусом.

Но одно установлено достоверно и точно - в какой-то момент пожилая блокадница осталась одна со своей болью и отчаянием, что и привело к такому развитию событий.