Выставка Бахрушинского музея к юбилею Достоевского: Почему чуда не произошло

Люблю театр с детства. Каждая моя поездка в Москву - ожидание чуда встречи с театром. Вечером спектакли, а днем - мой любимый Бахрушинский музей. Там я пропадала часами. Выходила в уютные московские дворики музея на Павелецкой и его филиалов - Музея Островского на Ордынке, Музея Щепкина у Олимпийского дворца спорта. Опять возвращалась в залы экспозиций и выставок.

Мне посчастливилось видеть уникальные проекты Бахрушинского музея. До сих пор вспоминаю юбилейную выставку "Чехов". Какое неожиданное решение. Это был рассказ, выстроенный при помощи современных черно-белых фотографий. Выставка читалась как посвящение судьбе Чехова. Нам показывали те места, где он жил или где ему довелось бывать - Таганрог, Москва, Мелихово, Санкт-Петербург, Сахалин, Ялта, наконец, Баденвейлер. Это была не мемориальная с привычными нам мифологемами, а художественная экспозиция. Это был взгляд моих современников - кураторов проекта - на путь великого драматурга из сегодняшнего дня. Черно-белые фотографии были выполнены таким образом, что было трудно определить их принадлежность к XX веку или веку XXI-му. Это был путь Чехова к Театру, и дорога ведущая нас, посетителей выставки, к особенному залу - в нем были представлены самые яркие постановки пьес Чехова через эскизы декораций и костюмов, выполненные выдающимися мастерами сценографии. И все это богатство - коллекция Театрального музея! Выставку хотелось смотреть еще и еще. И я возвращалась, открывая новые образы, смыслы. А какие эмоциональные по настроению и глубокие по смыслу выставка, посвященная легендарному спектаклю Мейерхольда - Головина "Маскарад" в Александринском Императорском театре, поставленном в 1917 году, и выставка ко Дню Победы "Театрально-фронтовые дневники". Каждая осталась в памяти и о каждой я могла бы написать свои впечатления. Список может быть продолжен…

Сцена. Смоктуновский И.М. в роли князя Мышкина, Доронина Т.В. в роли Настасьи Филипповны Фото: Предоставлено Бахрушинским музеем

Я живу в Великом Новгороде. В последнее время из-за пандемии и ограничений давно не была в Москве. И вот радость! Читаю, что в моем родном городе, где драматический театр носит имя Достоевского, в 200-летний юбилей писателя пройдет XXV Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского. Жду с нетерпением. Изучаю программу фестиваля. Не верю своим глазам. В Новгородском объединенном музее-заповеднике мой любимый Бахрушинский музей представит выставку "Федор Достоевский и театр". Жду открытия выставки. Решила - на вернисаж не пойду. Там всегда излишняя суета, а я люблю тишину музейных залов, которая располагает к созерцанию. Чем удивит меня сокровищница театральных раритетов? Мне посчастливилось видеть легендарные спектакли Товстоногова, Фоменко, Любимова, Додина. Какое слово скажет музей о великом Достоевском в год его 200-летия, как осмыслит творчество писателя, не написавшего ни одной пьесы, но являющегося одним из лидеров в мировом репертуаре?

Чуда не произошло. Что случилось с Бахрушинским музеем?! Меня ждала встреча не с эпохальной экспозицией (все-таки юбилей, да еще какой!), а, другой фразы не подберу, наспех сляпанная выставка для заштатного красного уголка. Первое ощущение от пространства - холод, отсутствие живой энергии куратора. А был ли он, куратор? Об этом ничего не сказано в текстовом материале к выставке. Странная логика, вызывающая недоумение по меньшей мере, - начать рассказ не о последнем романе писателя "Братья Карамазовы", который стал первым опытом инсценировки прозы в истории режиссерского театра (в 1910 году спектакль был поставлен на сцене Художественного театра В.И. Немировичем Данченко и В.В. Лужским), а с более поздних постановок ранних повестей и рассказов… Меня всегда восхищало умение музейных служителей выстроить связи музейных предметов, относящихся к разным эпохам, заставить экспонаты "заговорить", открыть нам, посетителям, смыслы театрального таинства. К величайшему моему сожалению - это не о новгородской выставке Бахрушинского музея. Сколько уникальных материалов, связанных с этой темой в запасниках музея. Материалов, отражающих знаковые постановки произведений Федора Михайловича на русской сцене. Где они? Когда-то я была очарована макетом Давида Боровского к "Преступлению и наказанию" в Театре на Таганке, который хранится в музее Бахрушина. Где он? Такое ощущение, что те, кто наспех отобрал экспонаты для новгородской выставки, не только не понимают значение этой работы, но не подозревают о его существовании.

Я внимательно читала материалы, опубликованные в СМИ о том, что происходит в настоящее время в Бахрушинском музее в связи со сменой руководства, о массовых увольнениях и добровольном уходе профессионалов. Грустно… Выставка, так разочаровавшая меня формализмом, равнодушием и небрежностью - непозволительными в отношении к такому таланту, каким является для нас Достоевский, - свидетельство неблагополучия Театрального музея имени Бахрушина сегодня.