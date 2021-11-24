За время пандемии в Ленобласти вырос турпоток

Ленинградская область сегодня пользуется повышенным спросом у российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. За время пандемии объем турпотока не только не сократился, но даже вырос.

- Мы входим в пятерку самых туристически привлекательных регионов страны​​​. Сегодня вся Россия хочет посмотреть на Выборг, Гатчину, у нас прекрасные курорты - и летние, и зимние, - отметил Дрозденко. - У нас даже есть линейка неплохих горнолыжных курортов.

При этом для петербуржцев особое значение приобретает разница между противоэпидемическими ограничениями, которые действуют на территории города и области как разных субъектов РФ. Так, во время ноябрьских праздников, когда в Петербурге работа предприятий общественного питания была ограничена, определенная доля их выручки фактически была перенаправлена областным кафе и ресторанам.

- Мы это назвали коротким гастрономическим туризмом, связанным с ноябрьскими праздниками, - рассказал глава региона.