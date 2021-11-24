Жильцы новостроек Петербурга столкнулись с нехваткой общественных зон

Сразу два общественных пространства в центральных районах города начали работу в этом месяце. Правда, окраины пока заметно отстают от исторического центра в развитии этого формата благоустройства. Жилые комплексы на окраинах растут довольно быстро, а вот парки, скверы и другие места отдыха там появляться не спешат. Чтобы изменить ситуацию, специалисты предложили вовлекать самих жильцов новостроек в создание таких пространств.

Сегодня для большинства застройщиков главное - возвести дом. Конечно, они обустраивают и придомовую территорию, но без особой фантазии. При этом, как правило, никто не спрашивает новоселов: а что вы хотели бы видеть в своем дворе?

- До недавних пор мы много говорили о большой архитектуре, а раздел благоустройства в проектах был второстепенным, для галочки, - отметил президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов на конференции "Ландшафтный дизайн города". - Сегодня абсолютно другая ситуация: развитие общественных пространств, ландшафта приобрело большое значение. Это касается не только центра, но и новых районов Петербурга, которые часто критикуются. Когда там появляется новый жилой комплекс, у местных жителей его облик определяется именно благоустройством территории.

По словам ландшафтного архитектора Андрея Кочеткова, сегодня есть запрос на пространство для человека, на качественную городскую среду и некий код места, который делает его уникальным. Но общепринятый подход к проектированию не позволяет все это обеспечить.

- Застройщики не проводят натурное исследование местности, не изучают ее историю, не анализируют транспортную и пешеходную инфраструктуру, не учитывают мнение горожан, - перечисляет Андрей Кочетков. - Все это необходимо для создания востребованного общественного пространства. Надо проводить антропологические исследования, чтобы понимать потребности людей, которые будут жить на этой территории. Мы должны знать не только их пол и возраст, но и кто они - экстраверты или интроверты, любители активного отдыха или тишины?

Помочь собрать информацию поможет анализ открытых данных сотовых операторов, транспортно-пешеходных потоков. На их основе составляются тепловые карты, на которых видно, где люди бывают чаще всего, а каких мест избегают. С той же целью можно использовать фото из соцсетей: популярные точки для селфи ни в коем случае нельзя игнорировать при развитии территории.

- В основе дизайн-проекта должен быть комплексный анализ. Надо собирать фокус-группы, составлять портрет конечного потребителя, - уверяет ландшафтный архитектор.

Сегодня подход к проектированию новых районов "упускает" создание комфортной инфраструктуры

Такой подход называется соучаствующим проектированием. Процесс интересный: архитекторы становятся еще и социологами, они общаются с местными жителями, бизнесменами, представителями административных структур и экспертами из разных сфер. Дизайн-проект, созданный всем миром, потом снова выносится на обсуждение, а его реализация контролируется на всех этапах.

Кто должен запускать соучаствующее проектирование в новых районах? По словам архитекторов, застройщики и девелоперы, поскольку именно они занимаются развитием территорий, на которых строят дома.

Кстати

В 2021 году в Петербурге создадут 43 новых общественных пространства. Уже открылись сквер "Осенний марафон", обновленная Новосмоленская набережная и кинологическая площадка на Васильевском острове, окончен второй этап Бестужевского сада. Появились объекты на берегу реки Глухарки в Приморском районе, возле Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, в Петроградском районе преобразился сквер у "Ленполиграфмаша", открылся скейт-парк под мостом Бетанкура, а также обновленный Фермерский парк в Царском Селе.