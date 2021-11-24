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24.11.2021 15:58

Жители нескольких ЖК Петербурга пожаловались на пациентов тубдиспансера

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 266(8617)
Жители Московского района Северной столицы пожаловались на угрозу бесконтрольного распространения туберкулеза. Из городского противотуберкулезного диспансера на Звездной улице пациенты то и дело отправляются через забор в магазин... Насколько опасна такая ситуация и можно ли ее купировать, разбиралась корреспондент "РГ".

О проблеме стало известно из паблика "Неизданное/Санкт-Петербург".

Фото: istock
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- Рядом детский сад ГБДОУ №7, а также несколько частных садов, - указано в посте. - Невозможно рядом с домом гулять с детьми стало. Очень многие писали заявления в различные инстанции, не помогает никак.

В доказательство этих слов рядом с видео, на котором отчетливо виден человек с пакетом, перелезающий через забор, размещен ответ за подписью главного врача городского противотуберкулезного диспансера Александра Пантелеева. В нем, в частности, говорится о том, что "сотрудники медицинской службы, а также сотрудники охраны не имеют полномочий по физическому удержанию пациентов на территории учреждения и, как следствие, не могут препятствовать им покинуть территорию СПбГБУ ГПТД". Все, что может сделать руководство диспансера - "усилить забор".

"На 2021 год запланированы меры по усилению забора между территорией диспансера и ЖК "Антей", а также реконструкция территории, что позволит снизить частоту случаев недобросовестного поведения ряда пациентов", - указано в письме.

Как пояснила корреспонденту "РГ" на правах анонимности сотрудница одного из подобных учреждений, их контингент в значительной степени составляют асоциальные личности. Туберкулез, как известно, относится к так называемым социально значимым заболеваниям и тесно связан с неблагополучным образом жизни. И хотя сейчас специалисты всячески подчеркивают, что подхватить палочку Коха может практически каждый, но вероятность все же выше у людей с ослабленным иммунитетом. Часто это лица без определенного места жительства или вышедшие на свободу из мест заключения, больные алкоголизмом и наркоманией. Если учесть, что основной медперсонал в лечебных учреждениях - женщины, то им практически нечего противопоставить агрессивному пациенту, который не хочет оставаться в стенах палаты.

Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РФ Петр Яблонский, в свою очередь, отметил, что персонал может действовать только методом убеждения.

Персонал стационара может действовать только методом убеждения

- Если больные - бацилловыделители, они несут угрозу, так как могут и будут заражать людей, потому должны находиться в стационаре, - пояснил он. - Однако на сегодняшний день у медиков нет ни юридических, ни фактических возможностей обеспечить строгий режим входа-выхода из лечебного учреждения.

При этом большинство пациентов дают добровольное согласие на лечение и слово держат. Поэтому, по данным Яблонского, Петербург сегодня является одним из лидеров по снижению заболеваемости туберкулезом в России.

Цифра

10 процентов составляет ежегодное снижение числа больных туберкулезом в РФ.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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