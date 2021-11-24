Агропромышленный вице-премьер Крыма подал в отставку

Вице-премьер-министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Отставку уже согласовал глава Крыма Сергей Аксенов. Эту информацию подтвердили в крымском парламенте. Заявление Рюмшина депутаты намерены рассмотреть в понедельник на очередной сессии.

Сам Рюмшин пока никак не комментирует это решение. На его страничках в социальных сетях по-прежнему лишь информацию о работе на посту вице-премьера и министра сельского хозяйства. В этой должности он работает с октября 2019 года.

В последнее время на Рюмшина дополнительно возложили ряд обязанностей, в частности Минсельхозу перешла функция контроля розничных цен. В ноябре же первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк был назначен главой администрации Симферопольского района.

Между тем в курируемой Рюмшиным отрасли в 2021 году наблюдается рост объемов производства. В частности, за январь-август они увеличились на 18,2 процента, до 40,5 миллиарда рублей. Однако при росте в растениеводстве на 40,4 процента животноводство напротив, "просело" на 6,2 процента. В частности, производство мяса с начала 2021 сократилось на 10,9 процента, молока - на 3,8, яиц - на 0,2. Отрицательная динамика наблюдалась в АПК полуострова и в 2020 году по отношению к 2019-му.