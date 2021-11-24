Астраханские власти надеются на стабилизацию цен на овощи в сезоне-2022

Власти Астраханской области предполагают, что снятие в 2022 году региону ограничений на количество привлекаемых трудовых мигрантов на поля поможет стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, в том числе - цены на овощную продукцию.

По информации минсельхоза области, озвученной на заседании правительства под руководством губернатора Игоря Бабушкина, сбор урожая в регионе почти завершен. Объем валового производства сельхозпродукции ожидается около 60 млрд рублей с темпом роста в 101%. Овощей, бахчевых и картофеля собрано около двух миллионов тонн. Кроме того, по производству картофеля регион остался на ведущих позициях среди других регионов России.

Однако, из-за ковидных ограничений, не все трудовые мигранты смогли приехать на поля. В результате, на посевную и уборку фермеры привлекали местных жителей, а также соотечественников из соседних республик. Но они не были готовы работать на полях за зарплату, на которую соглашались гости из Узбекистана и Таджикистана.

- К сожалению, так как расходы на трудовые ресурсы существенно выросли, это привело к тому, что себестоимость продукции повысилась. Если раньше трудодень стоил тысячу-полторы рублей, то в этом году - от 3 до 5 тысяч рублей. Отражение этому мы видим в том числе в ценах на продукты, - сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев на пресс-конференции.

По его словам, такая ситуация характерна для многих регионов, причем не только в сельскохозяйственной сфере. Но аграрным областям сложнее.

- Работы - сезонные, невозможно сдержать и содержать в сельской местности необходимое количество населения, занятого в полях, - сказал Руслан Пашаев.

Теперь, в соответствии с постановлением правительства РФ, Астраханская область в 2022 году сможет прилечь столько иностранцев, сколько понадобится для выращивания овощей. По словам Руслана Пашаева, этому предшествовала большая работа, так как ранее был установлен лимит на привлечение иностранцев к сельхозработам - не более 50 процентов от общей численности.

- Благодаря нашей активной позиции, эту ситуацию получилось переломить. Удалось найти понимание на федеральном уровне и поддержать астраханских аграриев, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.