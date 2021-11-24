На Кубани сельхозпредприятие Брюховецкого района стало участником нацпроекта

Компания "Урожай ХХI век" подписала соглашение с министерством экономики Краснодарского края и региональным центром компетенций о реализации нацпроекта "Производительность труда".

"Для Кубани, как ведущего агропромышленного региона, важно максимально эффективно отладить технологические процессы в АПК. В нацпроекте по повышению производительности труда участвуют 157 кубанских предприятий. Треть предприятий, которые участвуют в нацпроекте на Кубани, сельскохозяйственные", - отметили в министерстве.

"Урожай ХХI век" - бюджетообразующее предприятие Брюховецкого района. В его штате порядка 300 человек. Компания выращивает зерно, подсолнечник и сою на территории 9,5 тысячи гектаров. Численность крупного рогатого скота превышает 3 тысячи голов, в том числе более одной тысячи фуражных коров. На птицеводческой ферме ежегодно содержат 25 тысяч голов.

В ближайшее время сотрудники сельхозпредприятия начнут изучать инструменты бережливого производства, а затем внедрять их.