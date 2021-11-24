На Кубани в 2021 году благодаря нацпроекту приведут в порядок 160 км трасс

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказали журналистам о ходе реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

- Нагрузка на региональные трассы ежегодно растет, поэтому их содержанию мы уделяем особое внимание. Благодаря нацпроекту ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру, ремонтируем и строим новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами. В результате обеспечиваем безопасный проезд для миллионов жителей и гостей региона, снижаем число дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что дорожные службы отремонтировали 43 километра региональных трасс в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В том числе 15 километров автодороги от станицы Роговской до станицы Новониколаевской, почти 11 километров трассы между станицами Кавказской и Новопокровской.

В текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" досрочно завершили работы в городских агломерациях - Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Всего в 2021 году благодаря национальному проекту в регионе приведут в порядок 160 километров трасс.