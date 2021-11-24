После вмешательства "РГ" осиротевшего младенца отдали родной бабушке

В этой семье горе идет рука об руку со счастьем. Пронзительная история Марины Акиньшиной из Ростовской области, пожалуй, взяла за душу каждого. В номере за 8 ноября "РГ" рассказала, как женщина в одночасье лишилась дочери, скончавшейся при родах, и, казалось бы, тут же обрела внука. Однако младенца родной бабушке отдавать отказались. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, лишь когда она получила огласку. Но прокуратура нарушений не усмотрела...

- Яша, Яшенька... Как мы тебя ждали! Ну ничего, теперь у тебя есть бабушка, прабабушка, прапрабабушка, тети и дяди. Мы сделаем все, чтобы ты рос счастливым и здоровым, - повторяет Марина, прижимая к груди внука. Взять его на руки впервые она смогла лишь на сороковой день с момента его появления на свет. На сороковой день, как сердце ее старшей дочери, 23-летней Даши, остановилось.

Трагедия произошла 14 октября. Ничто не предвещало такого хода событий. Беременность Дарьи Акиньшиной проходила довольно легко. Узи показало: ребенок крупный и роженицу стали готовить к операции. Планировалось кесарево сечение. Но что-то пошло не так...

Когда забирали из морга тело Даши, медики сказали: "За ребенком приезжайте после похорон". Через несколько дней бабушка позвонила: выезжаем. Однако ей заявили: "Младенца вам не отдадим, обращайтесь в органы опеки".

Марине Акиньшиной - 45. Ее и бабушкой назвать сложно - симпатичная моложавая блондинка. В органах опеки Песчанокопского района первым делом потребовали подтвердить доход при помощи справки 2-НДФЛ.

- У меня земля ушла из-под ног в тот самый момент. Я официально не работаю. Живем своим хозяйством: куры, утки, коза, свой сад, огород. В общем, на жизнь хватает, - говорит Марина.

Женщине дали перечень документов, которые нужно собрать для того, чтобы принять в семью сироту. А в роддоме, до которого с трудом женщина дозвонилась, сообщили: "Ребенка передаем".

- Куда? В другую семью? Я просто не находила себе места. Оказалось, его переводят в Дом ребенка. Но мне тогда толком никто ничего не объяснил...

Когда бабушке вручили документы, оказалось, что внука зовут не Яков, как мечтала его мама и уже называла вся семья, а... Федор

И только когда об этом случае заговорили в СМИ, а прокуратура Ростовской области организовала проверку, опека засуетилась, бабушку успокоили - собирайте документы. На связь вышли и из аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, заверив, что близкие родственники являются основными претендентами на оформление опеки над сиротой.

Как только Марина узнала, что ей нужно официально подтверждать свой доход, она сразу же оформилась в качестве самозанятой. В течение трех дней после начала проверки прокуратуры бабушка получила положительное заключение опеки. Когда все документы были собраны, ее оповестили: можно ехать за ребенком.

- Я не просто мчалась, а летела на крыльях за нашим Яшенькой! - говорит Марина. - Вы знаете, он очень похож на свою маму, просто ее копия.

Почти за полтора месяца малыш подрос на два сантиметра и поправился на килограмм: 5100 - богатырь. Когда бабушке вручили документы, оказалось, что внука зовут не Яков, как мечтала его мама и уже называла вся семья, а... Федор. Свидетельство о рождении выдано 27 октября, и кто давал имя сироте, неизвестно.

Между тем по закону опекуны не имеют права поменять имя ребенку. Это могут сделать только родители по обоюдному согласию. Значит, придется ждать, когда Яше-Феде исполнится 14 лет и он, при получении паспорта, сможет сам изменить свое имя на то, каким его зовут в семье.

Удивительно, но факт: в ростовской областной прокуратуре не увидели нарушений закона в действиях опеки. Почему же тогда бабушка вынуждена была искать помощи на стороне?

Однако точку в разбирательстве ставить пока рано. Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, сообщила корреспонденту "РГ", что со своей стороны направила запросы в надзорные органы и в данное время проверка еще не завершена и находится на ее личном контроле. Мы же, со своей стороны, очень надеемся, что узнаем имена не только героев, но и антигероев этой безобразной истории.

Дом, в котором живет Марина со своими детьми, небольшой, но уютный. Удобства, правда, на улице. Для селян - привычное дело. Для младенца подготовили комнату, переклеили обои. Кроватка, коляска, пеленки-распашонки, все есть. Да и нянек полный дом. Памперсов закупили на три месяца вперед, запас смесей для питания также есть. Яша-Федя мирно посапывает в своей кроватке. А когда Марина берет его на руки, начинает улыбаться.

- Ничего, справимся, - счастливо выдыхает Марина. - Главное - он дома!