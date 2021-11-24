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24.11.2021 13:01
Рубрика: Власть

Реализация национальных проектов в Ростове улучшила жизнь горожан

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону подвели итоги реализации национальных проектов в 2021 году. С помощью федерального центра удалось создать комфортную среду и повысить качество жизни в городе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Привлечение федеральных средств позволило сделать большой шаг вперед в развитии социальной сферы и городской инфраструктуры. Наша главная задача - выполнить все запланированные работы точно в срок", - отметил в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко: Будем развивать цифровой канал общения с ростовчанами

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" практически завершена реконструкция путепровода на улице Малиновского и для движения транспорта открыто пять полос. Стоимость реализации этого проекта составляет 2,7 миллиарда рублей. Еще 548 миллионов рублей направлено на ремонт в городе автомобильных дорог. В этом году отремонтировано 18 объектов, причем на 11 из них работы выполнены с опережением графика.

В рамках проекта "Жилье и городская среда" за 10 месяцев введено в эксплуатацию 1,067 миллиона квадратных метров нового жилья, что почти на 16 процентов выше прошлогодних показателей. Продолжается расселение ростовчан из аварийных домов. Новые квартиры получили 252 семьи, а до конца года новоселье отпразднуют еще около 200 семей.

По нацпроекту "Содействие занятости" ведется строительство четыре детских садов на 580 мест, а благодаря проекту "Демография" оказывается помощь молодым и многодетным семьям, а также пожилым людям. С начала года на поддержку ростовских семей направлено более 1,5 миллиарда рублей. Самой востребованной является ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. В нынешнем году ее получили 13,5 тысяч ростовских семей.

В центрах социального обслуживания реализуются проекты "Серебряное волонтерство", "Театр на ладони", "Тропинки здоровья", социальный туризм, фитнес-реабилитация, компьютерная грамотность, "Университеты третьего возраста" и другие.

"Все они ориентированы на пожилых людей. Для нас важно, чтобы ростовчане не только сохраняли свое здоровье на многие годы, но и смогли вести активный образ жизни в любом возрасте", - отметил Логвиненко.

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