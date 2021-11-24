Сфера гостеприимства Анапы заявила о себе на мировом уровне

Анапа укрепляет позиции на туристической карте мира - два высококлассных отеля черноморского курорта будут работать под брендами Mоvenpick и Swissоtel. Партнерами стали управляющая компания курортного кластера Miracleon и Группа Accor, крупнейший международный гостиничный оператор.

Церемония подписания соглашения об использовании брендов Группы Accor по франшизе в двух новых 5-звездочных отелях прошла в присутствии многочисленных гостей. Первым и пока единственным в Анапе отелем с мировым именем стал Great Eight Ultra All Inclusive & Spa 5*, который с начала 2022 года будет принимать гостей под брендом Mоvenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*.

Отель принадлежит к "семейству" отелей курортного кластера Miracleon, при этом являясь исключительным. Здание построено в форме подковы, отделяя территорию перед отелем для въезжающих гостей от внутренней "гавани" для отдыхающих. Формат работы - по системе Ultra All Inclusive с самодостаточной курортной инфраструктурой: ресторанами, барами, развлечениями, комплексом бассейнов, SPA-центром и собственным песчаным пляжем.

В торжественной церемонии принял участие мэр города Василий Швец. Он отметил, что появление в Анапе бренда с международным именем открывает новые имиджевые, репутационные, сервисные возможности для привлечения на курорт иностранных и российских туристов, предпочитающих высокий уровень организации досуга и отдыха.

- Тот факт, что в Анапу заходят международные отельные бренды, еще раз доказывает, что наш город стоит на верном пути развития туризма. В декабре мы будем праздновать 175 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о присвоении Анапе статуса города. Сегодняшнее событие можно считать отличным подарком городу к этой круглой дате, - считает Василий Швец.

С момента открытия отеля Great Eight прошло всего шесть месяцев, этого времени оказалось достаточно, чтобы на примере нового туристического объекта доказать - в нашей стране можно отдыхать на европейском уровне. Отныне международные стандарты качества закреплены официальным соглашением.

- Открытие брендовых отелей в Анапе - это необходимый шаг на пути узнаваемости города не только в России, но и в мире, - говорит инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев. - Группа Accor - крупнейший международный гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах мира. События подобного масштаба в очередной раз подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать внутренний туризм, в том числе на международном уровне. Хочу также выразить отдельную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, поддержка которого дает нам силы развивать курорты не только в Анапе, но и на территории всего края. Без поддержки администрации Краснодарского края нам пришлось бы гораздо сложнее и дольше выходить на международный уровень.

Вторым отелем, работающим под международным брендом, станет Swissоtel Resort Anapa Miracleon Beach 5* на берегу Черного моря. В данный момент отель находится на стадии строительства и готовится распахнуть свои двери в 2024-2025 году.

- Анапа - уникальный курорт с великолепными климатическими условиями, прекрасными песчаными пляжами и многочисленными достопримечательностями, а развитие в регионе винного и гастрономического туризма делает его по-настоящему всесезонным. Я благодарен мэру Анапы, Василию Александровичу Швецу, за первое знакомство с этим перспективным курортом и возможность для развития бизнеса здесь. Уверен, что появление сразу двух отелей под узнаваемыми премиальными брендами Mоvenpick и Swissоtel станет дополнительным аргументом в пользу посещения курорта в том числе и для зарубежных туристов. Для нас большая честь участвовать в развитии Анапы, и я благодарю наших партнеров, и отдельно администрацию города, за такое доверие, - сказал Алексис Деларофф, генеральный директор Accor в России, на Украине, в Грузии и странах СНГ.