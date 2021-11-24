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24.11.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

Сотрудницу Росреестра из Сочи оштрафовали на 3,3 млн рублей за взятки

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Сочи суд вынес приговор сотруднице Центрального отдела Росреестра по городу-курорту, которую признали виновной в четырех эпизодах взяточничества. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, специалист-эксперт брала по 30 тысяч рублей за ускорение государственной регистрации прав на недвижимость.

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- В апреле 2020 года к подсудимой обратились с просьбой об ускорении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Подсудимая за денежное вознаграждение в сумме 30 тысяч рублей, согласившись выполнить просьбу, в максимально короткие сроки внесла в ЕГРН записи о соответствующем праве на помещение, принадлежащее заинтересованным лицам, - сообщили в пресс-службе судов региона.

После этого она трижды за те же суммы бралась ускорить процесс регистрации недвижимости. На суде обвиняемая полностью признала свою вину. В результате женщину признали виновной в четырех эпизодах преступлений по части 2 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере".

В суде учли, что это первое преступление подсудимой и ограничились крупным штрафом - сотрудница Росреестра должна выплатить 3,3 миллиона рублей. Также ее лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на три года.

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