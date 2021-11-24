В Краснодарском крае поддержат кинопроизводителей

Получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на Кубани, определят во второй половине декабря.

О реализации новой меры поддержки кинопроизводителей в регионе рассказали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

"13 ноября закончился сбор документов от кинокомпаний. На сегодняшний день зарегистрировано 10 заявок. Практически все они были на сопровождении краевой кинокомиссии. Среди них такие проекты, как сериалы "Отпуск" и "Ищейка", комедия "Семейный бюджет". Количество заявок может увеличиться - в случае, если по почте придут документы, отправленные в установленные сроки", - отметили в ведомстве.

Согласно порядку предоставления субсидий, компаниям могут компенсировать часть затрат, понесенных в Краснодарском крае на производство фильмов или их частей, начиная с 27 июля 2019 года. В 2021 году на рибейты из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей.

Для получения рибейтов к заявке выдвигался ряд требований. В первую очередь, фильм или его часть должны быть сняты на территории края, иметь прокатное удостоверение и удостоверение национального фильма. Кроме того, обязательны показы или упоминания известных локаций региона, его услуг или товаров, которые позволяют идентифицировать Краснодарский край.

"Принципиальный момент - привлечение местного бизнеса к процессам съемок. На сегодняшний день Краснодарский край - регион полного съемочного цикла. Только в этом году на нашей территории реализовано 29 проектов. Мы видим, что съемочные компании охотно вовлекают кубанских предпринимателей по самым разным направлениям: от подбора актеров и гримеров - до кейтеринга, аренды автотранспорта и спецтехники", - акцентировали в министерстве.