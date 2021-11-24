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24.11.2021 12:01
Рубрика: Культура

В Краснодарском крае поддержат кинопроизводителей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на Кубани, определят во второй половине декабря.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

О реализации новой меры поддержки кинопроизводителей в регионе рассказали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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"13 ноября закончился сбор документов от кинокомпаний. На сегодняшний день зарегистрировано 10 заявок. Практически все они были на сопровождении краевой кинокомиссии. Среди них такие проекты, как сериалы "Отпуск" и "Ищейка", комедия "Семейный бюджет". Количество заявок может увеличиться - в случае, если по почте придут документы, отправленные в установленные сроки", - отметили в ведомстве.

Согласно порядку предоставления субсидий, компаниям могут компенсировать часть затрат, понесенных в Краснодарском крае на производство фильмов или их частей, начиная с 27 июля 2019 года. В 2021 году на рибейты из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей.

Для получения рибейтов к заявке выдвигался ряд требований. В первую очередь, фильм или его часть должны быть сняты на территории края, иметь прокатное удостоверение и удостоверение национального фильма. Кроме того, обязательны показы или упоминания известных локаций региона, его услуг или товаров, которые позволяют идентифицировать Краснодарский край.

"Принципиальный момент - привлечение местного бизнеса к процессам съемок. На сегодняшний день Краснодарский край - регион полного съемочного цикла. Только в этом году на нашей территории реализовано 29 проектов. Мы видим, что съемочные компании охотно вовлекают кубанских предпринимателей по самым разным направлениям: от подбора актеров и гримеров - до кейтеринга, аренды автотранспорта и спецтехники", - акцентировали в министерстве.

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