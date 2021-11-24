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24.11.2021 18:27
Рубрика: Общество

В Крыму впервые провели транскатетерную имплантацию аортального клапана

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Фото: Юлия Суконкина/ РГ Фото: Юлия Суконкина/ РГ
Фото: Юлия Суконкина/ РГ

В Крыму впервые на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко провели транскатетерную имплантация аортального клапана - ТAVI (Transcatheter aortic valve implantation). Раньше таких пациентов отправляли на материк, а теперь высокотехнологичные операции могут делать и в Крыму.

В Симферополе будут делать операции трансплантации внутренних органов

Операция длилась меньше часа. Провели ее заведующий отделением кардио-сосудистой хирургии - врач-сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" Гаттас Ризк и заведующий отделением рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Многопрофильной больницы № 2 (Санкт-Петербург) Евгений Шлойдо. В Санкт-Петербурге такие операции проводят с 2011 года.

Эта малоинвазивная операция - одно из самых сложных высокотехнологичных оперативных вмешательств, проводится без общего наркоза и разреза на грудной клетке пациента. Показания - когда классической операции (стандартному "открытому" вмешательству) мешают возраст и патологии пациента, которые сопровождается высокими хирургическими рисками.

- Операция прошло хорошо, клапан установили, больной был непростой, у него определенные анатомические сложности, - рассказал Евгений Шлойдо.

Пациент - крымчанин, ему 84 года. Такой возраст - один из показателей к операции такого рода.

- Если бы он был моложе, то можно было бы сделать классическую операцию по замене клапана - открытую с искусственным кровообращением, остановкой сердца и дыхания. Но учли возраст пациента, а также лишний вес - это второй фактор риска для классической операции на открытом сердце, - пояснил Гаттас Ризк.

Теперь такие операции могут делать и в Крыму. Все дело в финансировании, главное - чтобы правительство выделило квоты, ведь стоимость такой манипуляции - 1,5 миллиона рублей. Пациентам она проводится бесплатно за счет государства. В Крыму много больных, нуждающихся в замене клапана таким методом. Медики надеются, что республика получит 15-20 квот в год.

Для улучшения качества оказания профильной помощи больным крымские врачи сотрудничают с федеральными научно-медицинскими центрами. Проводятся телемедицинские консультации (виртуальные обходы), а также очные консультации пациентов бригадами специалистов из НМИЦ имени В.А. Алмазова и ФГБУ НМИЦ ССХ имени А.Н.Бакулева. За восемь месяцев республиканские специалисты провели 140 консультаций по профилю "кардиология" и 132 - по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". Врачи РКБ им. Н. А. Семашко выезжают в регионы республики с высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых болезней, а также в больницы, где нет "узких" консультирующих специалистов.

Справка "РГ"

С 2014 года в республике отмечается увеличение количества хирургических вмешательств для лечения пациентов с заболеваниями сердца. Положительная динамика во многом определена введением в эксплуатацию Многопрофильного республиканского медицинского центра им. Семашко, где успешно функционирует кардиохирургическое отделение, оснащенное на уровне мировых стандартов. Для сравнения: с 2014 по 2016 год на территории Крыма проводилось ежегодно порядка 100-150 кардиовмешательств, а большая часть пациентов направлялась на лечение в медицинские организации других субъектов страны. В этом году кардиохирурги провели уже более 220 операций на сердце.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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